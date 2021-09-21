Карпин заявил, что Дзюба еще не завершил карьеру в сборной России

Во вторник стало известно, что Артем Дзюба принял решение отказаться от выступления за сборную России в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022. Сам футболист назвал главной причиной тот факт, что не готов на сто процентов.

Главный тренер национальной команды Валерий Карпин подтвердил, что Дзюба пока не чувствует себя готовым помочь сборной и в ближайшее время сконцентрируется на выступлении за "Зенит". При этом, отметил специалист, речи об окончательном уходе 33-летнего форварда из сборной нет.

"Если тренерский штаб посчитает, что он сможет помочь сборной, то, конечно, будет вызван. Собственно, как это сейчас и произошло, когда Дзюба оказался в расширенном списке игроков, вызванных на октябрьские матчи", - приводит слова Карпина Telegram-канал сборной России.