Россия подала заявку на проведение игр финального турнира ЧЕ-2025

Международная федерация баскетбола (ФИБА) официально приняла кандидатскую заявку России на проведение игр финального турнира чемпионата Европы 2025 года среди мужских команд. Наши шансы стать одним из четырех организаторов расцениваются достаточно высоко.

Матчи сборной России всегда собирают много зрителей - как на выезде, так и на домашних площадках. Фото: fiba.basketball

Сразу поясним, что начиная с 2015 года европейский чемпионат проходит в четырех странах с участием 24 команд. Одно из принимающих соревнования государств является также и хозяином стадии плей-офф.

На Евробаскет-2025 поступило шесть заявок, но Кипр и Финляндия претендуют только на групповой этап. А вот Россия, Венгрия, Латвия и Украина готовы к тому, чтобы в этих странах прошли решающие матчи турнира.

У России хватает козырей. В последнее время в разных городах страны построены современно оснащенные и вместительные дворцы спорта. С блеском были проведены чемпионат мира-2018 и ряд матчей Евро-2020 по футболу, активно готовимся к мировому мужскому волейбольному первенству-2022.

Что касается именно баскетбола, то и здесь наработан вполне успешный опыт. К примеру, в 2015-м в подмосковных городах Чехов и Видное состоялся женский молодежный чемпионат мира, все последние годы домашние матчи взрослых сборных проходят при аншлаге. Неважно, будь то Пермь, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Оренбург, Москва и так далее.

Кстати, возможный статус одного из хозяев Евробаскета-2025 не оставит сборную России без игровой практики. Представители стран-организаторов участвуют в проходящей по разъездной системе квалификации вне конкурса.

Есть еще одна интересная особенность организации континентальных чемпионатов в четырех странах. Еще до процедуры жеребьевки хозяин группы имеет право выбрать себе в качестве соперника по шестерке предварительного этапа любую приглянувшуюся команду из числа отобравшихся. Здесь приглашающие, как правило, исходят из уровня партнерских отношений между федерациями, учитывают маркетинговую составляющую.

Уже в октябре оценочная комиссии ФИБА-Европа начнет инспекционные и просмотровые поездки по странам-конкурентам. Окончательное решение будет принято в марте будущего года.

Комментарий

Наталья Галкина, исполнительный директор - генеральный секретарь РФБ:

- Мы все надеемся, что проведение части Евробаскета у нас дома придаст дополнительный импульс развитию обновленной сборной России, в которой к 2025 году может появиться новое поколение звезд. Это важное событие и для национальной команды, и для всей РФБ, которая уже проводила турниры резервных сборных и готова к новому вызову. Заявка в ФИБА - лишь первый шаг, обозначение намерений. Сейчас продолжаем работу по отработке всех формальностей внутри страны: готовим документацию для подачи в министерство спорта и межведомственную комиссию, прорабатывая в деталях все параметры заявки.