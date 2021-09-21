Россия подала заявку на проведение игр финального турнира ЧЕ-2025

Сразу поясним, что начиная с 2015 года европейский чемпионат проходит в четырех странах с участием 24 команд. Одно из принимающих соревнования государств является также и хозяином стадии плей-офф.
На Евробаскет-2025 поступило шесть заявок, но Кипр и Финляндия претендуют только на групповой этап. А вот Россия, Венгрия, Латвия и Украина готовы к тому, чтобы в этих странах прошли решающие матчи турнира.
У России хватает козырей. В последнее время в разных городах страны построены современно оснащенные и вместительные дворцы спорта. С блеском были проведены чемпионат мира-2018 и ряд матчей Евро-2020 по футболу, активно готовимся к мировому мужскому волейбольному первенству-2022.
Что касается именно баскетбола, то и здесь наработан вполне успешный опыт. К примеру, в 2015-м в подмосковных городах Чехов и Видное состоялся женский молодежный чемпионат мира, все последние годы домашние матчи взрослых сборных проходят при аншлаге. Неважно, будь то Пермь, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Оренбург, Москва и так далее.
Кстати, возможный статус одного из хозяев Евробаскета-2025 не оставит сборную России без игровой практики. Представители стран-организаторов участвуют в проходящей по разъездной системе квалификации вне конкурса.
Есть еще одна интересная особенность организации континентальных чемпионатов в четырех странах. Еще до процедуры жеребьевки хозяин группы имеет право выбрать себе в качестве соперника по шестерке предварительного этапа любую приглянувшуюся команду из числа отобравшихся. Здесь приглашающие, как правило, исходят из уровня партнерских отношений между федерациями, учитывают маркетинговую составляющую.
Уже в октябре оценочная комиссии ФИБА-Европа начнет инспекционные и просмотровые поездки по странам-конкурентам. Окончательное решение будет принято в марте будущего года.
Наталья Галкина, исполнительный директор - генеральный секретарь РФБ:
- Мы все надеемся, что проведение части Евробаскета у нас дома придаст дополнительный импульс развитию обновленной сборной России, в которой к 2025 году может появиться новое поколение звезд. Это важное событие и для национальной команды, и для всей РФБ, которая уже проводила турниры резервных сборных и готова к новому вызову. Заявка в ФИБА - лишь первый шаг, обозначение намерений. Сейчас продолжаем работу по отработке всех формальностей внутри страны: готовим документацию для подачи в министерство спорта и межведомственную комиссию, прорабатывая в деталях все параметры заявки.