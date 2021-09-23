Россия может организовать проведение Олимпиады-2036 в нескольких городах

Россия может предложить проведение Олимпиады 2036 года в нескольких городах. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

"Думаю, что 2036 год - это тот ориентир, на который мы будем смотреть и к которому будем стремиться", - сказал Поздняков.

"МОК смотрит на то, что не нужно строить новое, а максимально использовать то, что есть, поэтому разбег по городам сужается, но географическое положение позволит использовать всю нашу структуру по всей стране", - отметил он.