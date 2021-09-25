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25.09.2021 17:04
Рубрика: Спорт

Норрис выиграл квалификацию Гран-при России

Текст: Максим Домчев
Пилот команды McLaren F1 Team Ландо Норрис. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости Пилот команды McLaren F1 Team Ландо Норрис. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Пилот команды McLaren F1 Team Ландо Норрис. Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис выиграл субботнюю квалификацию перед Гран-при России.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Отменена третья сессия свободных заездов "Формулы-1" в Сочи

В субботу из-за непогоды существовал риск того, что намеченная на этот день квалификация вполне могла быть перенесена. Однако дождь прекратился и пилоты смогли выйти на старт.

Лучший результат показал Ландно Норрис. Выступающий за "Макларен" британец преодолел круг в лучшей попытке за 1 минуту 41,993 секунды. Второй результат показал испанский пилот "Феррари" Карлос Сайнс.

Третьим на старт воскресной гонки уйдет Джордж Расселл из "Уильямса". Четвертую позицию на старте займет семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из "Мерседеса". Россиянин Никита Мазепин из "Хаас" будет стартовать предпоследним.

На 20-й стартовой позиции лидер общего зачета чемпионата мира Макс Ферстаппен из "Ред Булл", который ранее заменил двигатель на своем болиде.

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