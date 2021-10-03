Сестры Аверины боялись возвращаться к выступлениям из-за судейства в Токио

Трехкратная абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина призналась, что ситуация с несправедливым судейством на Олимпиаде в Токио, когда золото отдали израильтянке Линой Ашрам, сильно повлияла на нее и сестру Арину. Но они решили продолжить карьеру.

Дина и Арина Аверины стартовали на международном турнире Olympico Cup-2021 в Москве и готовятся к чемпионату мира, который состоится в Японии с 27 по 31 октября.

- Возвращаться к тренировкам было тяжело, - отметила Дина в разговоре с журналистами. Когда мы пришли в зал, всплывали мысли, которые были на Олимпийских играх. Но мы решили, что забудем и будем двигаться дальше. Надо было это преодолеть, преодолеть себя, уйти полностью в работу, начать все сначала. У нас все получилось. И мы снова выступаем.

- Мы боялись возвращаться из-за судейства, что повторится то же самое, что и на Олимпийских играх, - добавила Арина Аверина.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова выразила надежду на то, что на чемпионате мира судейство будет честным.

Отметим, что Линой Ашрам снялась с соревнований.