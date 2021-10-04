Нападающий "Спартака" Понсе пропустит из-за травмы около трех месяцев

Аргентинский нападающий московского "Спартака" Эсекель Понсе после операции пропустит около трех месяцев.

В понедельник получивший травму мениска в матче Лиги Европы против итальянского "Наполи" аргентинский нападающий московского "Спартака" Эсекель Понсе перенес операцию. Как сообщает сайт "красно-белых", футболист будет восстанавливаться от повреждения около трех месяцев.

24-летний Понсе получил травму в конце первого тайма матча против "Наполи" после столкновения с Костасом Маноласом. В результате форвард остался лежать на газоне и был заменен на Александра Соболева.

В нынешнем сезоне РПЛ Понсе отметился четырьмя забитыми мячами.