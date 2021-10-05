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05.10.2021 17:27
Рубрика: Спорт

Алексей Логвиненко: В Ростове построят 8 площадок для экстремального спорта

Текст: Валерий Николаев
В Ростове-на-Дону в рамках "Года спорта" продолжается активная работа по модернизации и расширению спортивной инфраструктуры. Одной из составляющих программы является обустройство спортивных площадок.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Кроме модернизации действующих объектов отдельное внимание уделяется созданию новых игровых и спортивных площадок.

Фото: Пресс-служба администрации Ростова-на-Дону
Алексей Логвиненко проинспектировал ремонт спортивных объектов Ростова

"В следующем году мы планируем установить в городе 8 площадок для экстремальных видов спорта. Они будут предназначены для роллерного спорта, занятий на скейтах и специализированных велосипедах. По моему поручению уже определены территории и проработаны варианты для их размещения", - сообщил на заседании глава городской администрации Алексей Логвиненко.

При выборе мест для размещения учитывались размеры территорий и необходимость сохранения зеленых насаждений.

Новые специализированные пространства появятся на бульваре Комарова, в парках имени Собино, Левобережном, 1 Мая и имени Островского, а также в скверах 1-й Конной Армии, города Дортмунда и Комсомольском. Вопрос о выделении средств будет рассмотрен на очередном заседании городской думы.

"Кроме того, нам необходимо решить вопрос о размещении подобных площадок и в центре, и в старых районах города для привлечения молодежи и любителей физической активности. Поручил главам районов найти территории для обустройства новых пространств для экстремальных видов спорта", - подчеркнул Логвиненко.

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