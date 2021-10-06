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06.10.2021 11:49
Рубрика: Власть

Аксенов осудил карту Европы с украинским Крымом на презентации УЕФА

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на карту Европы, опубликованную во время презентации УЕФА фирменной символики Евро-2024. На ней Крым изображен как часть Украины, что крымский лидер счел свидетельством превращения современного спорта в инструмент политики.

Фото: iStock
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- К сожалению, спорт в очередной раз стал инструментом политики, причем политики лживой и нечистоплотной, - написал Аксенов в соцсетях. - УЕФА вместо исполнения своих прямых обязанностей и задач, связанных с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая свой авторитет. Безусловно, это обстоятельство ни на что не влияет и ничего не меняет. Жаль только, что времена, когда спорт был вне политики, остались в прошлом, а известное изречение "спорт без границ" потеряло всякий смысл.

Аксенов напомнил функционерам УЕФА, что деструктивная позиция некоторых международных спортивных организаций не мешает активному развитию футбола на полуострове, где активно строятся новые спортивные площадки, реконструируются стадионы.

- В Евпатории, например, открыта Академия футбола Крыма, - привел пример глава РК. - А наши спортсмены одерживают блестящие победы на самых престижных международных соревнованиях, в том числе на Олимпийских играх.

Ранее УЕФА презентовал официальный логотип чемпионата Европы по футболу 2024 года, который пройдет в Германии.

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