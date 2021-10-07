В «Спартаке» не удивлены решением КДК РФС в отношении Азмуна

В московском "Спартаке" отреагировали на решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС не применять дополнительную дисквалификацию в отношении иранского форварда "Зенита" Сердара Азмуна.

В четверг КДК РФС принял решение не отменять красную карточку, которую Азмун получил в матче против "Сочи", но и не стал наказывать игрока дополнительной дисквалификацией.

Таким образом иранец не сможет помочь своей команде в матче следующего тура РПЛ против тульского "Арсенала", но сыграет с московским "Спартаком".

В "Спартаке" уже отреагировали на это решение.

"Мы бы удивились, если бы было принято другое решение. А так - ничего удивительного", - приводит РИА Новости слова главы пресс-службы "Спартака" Дмитрия Зеленова.