На курорте Домбай построят новую канатную дорогу и горнолыжные трассы

В Карачаево-Черкесии на курорте "Домбай" планируется построить новые и реконструировать действующие горнолыжные трассы. Предполагается также создание новой канатной дороги и комплекса для защиты от лавин и эрозии склонов гор.

Инвестиционный проект получил одобрение на заседании Правительственной комиссии РФ по региональному развитию под председательством вице-премьера Марата Хуснулина.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, за счет инфраструктурного кредита запланировано строительство 1,18 километров новых горнолыжных трасс, а также расширение существующих с 20 до 60 метров. Проектом также предусмотрено строительство на склоне горы Мусса-Ачитара подпорных стен, противолавинных сооружений, устройство ограждений и защиты склонов от эрозии.

Инвестор, в свою очередь, построит скоростную канатную дорогу гондольного типа протяженностью 2,16 километров, жилой дом и зону общественного питания.

"После завершения строительства объектов, прогнозируемый прирост туристического потока составит порядка 400 тысяч человек и даст новый импульс развитию курорта "Домбай", - сообщили в минтуризма КЧР.

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