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Рубрика: Спорт

Штефан Таркович: У России преимущество, потому что на нас давит результат

Текст: Илья Соболев ( Казань)
Главный тренер сборной Словакии Штефан Таркович ответил на вопросы журналистов в преддверии отборочного матча ЧМ-2022 против России, который состоится завтра в Казани.
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости

Как при Карпине изменилась сборная России по сравнению с той, что вы обыграли в марте?

Фото: РИА Новости
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Штефан Таркович: Каждый тренер, приходя в команду, пытается внедрить свои мысли, свои идеи. Пока при Карпине сборная провела только один сбор. Дебют Карпина получился таким, каким и должен быть. Ожидали, что ваша сборная добьется того результата, которого добилась. Играет сборная по-другому, нежели с нами в Трнаве. Но это обусловлено типологией выбранных игроков.

В каком состоянии игроки, которые приехали в Казань?

Штефан Таркович: Все в хорошем состоянии, готовы играть.

Вы потеряли Станислава Лоботку из-за травмы. Как намерены компенсировать его отсутствие?

Штефан Таркович: Мы потеряли не только Лоботку. Многих, кто играл важную роль в сентябрьских матчах. Но это футбол. Я уверен, те, кто приехал с нами, способны справиться и добиться результата.

У России много травмированных. Нет Артема Дзюбы, Александра Головина. Станет ли это для соперника проблемой?

Штефан Таркович: Что я сказал про свою команду, могу сказать и про Россию. У них достаточно широкий выбор, чтобы заменить травмированных.

Особенно непростая ситуация у россиян с фланговыми защитниками. Собираетесь ли вы использовать это в игре?

Штефан Таркович: Знаю об этих проблемах. Но и у нас есть определенные проблемы с флангами. Например, выпал Роберт Мак. Нам тоже придется искать пути, как справиться с этой ситуацией и воспользоваться слабыми сторонами соперника.

Учитывая все потери сборной России, можно вас назвать фаворитами предстоящей встречи?

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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Штефан Таркович: Против нас играет то, что у сборной России положение лучше, чем у нас. На нас давит результат и это проблема. Что касается того, кто фаворит, это разговоры ни о чем. Хорваты приехали в сентябре к нам без Модрича и все равно увезли три очка.

Уже знаете, каким будет стартовый состав вашей команды?

Штефан Таркович: С вратарем определились, а что касается полевых игроков, посмотрим тренировку, некоторые нюансы и тогда будем иметь полную картину. Хотя в целом я представляю, каким будет состав.

Как вам газон на "Ак Барс-Арене"?

Штефан Таркович: Слышал, что с полем были проблемы. Но сейчас я его посмотрел, оно выглядит добротно. На нем можно играть и работать в полную силу.

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