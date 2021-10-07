Штефан Таркович: У России преимущество, потому что на нас давит результат

Как при Карпине изменилась сборная России по сравнению с той, что вы обыграли в марте?
Штефан Таркович: Каждый тренер, приходя в команду, пытается внедрить свои мысли, свои идеи. Пока при Карпине сборная провела только один сбор. Дебют Карпина получился таким, каким и должен быть. Ожидали, что ваша сборная добьется того результата, которого добилась. Играет сборная по-другому, нежели с нами в Трнаве. Но это обусловлено типологией выбранных игроков.
В каком состоянии игроки, которые приехали в Казань?
Штефан Таркович: Все в хорошем состоянии, готовы играть.
Вы потеряли Станислава Лоботку из-за травмы. Как намерены компенсировать его отсутствие?
Штефан Таркович: Мы потеряли не только Лоботку. Многих, кто играл важную роль в сентябрьских матчах. Но это футбол. Я уверен, те, кто приехал с нами, способны справиться и добиться результата.
У России много травмированных. Нет Артема Дзюбы, Александра Головина. Станет ли это для соперника проблемой?
Штефан Таркович: Что я сказал про свою команду, могу сказать и про Россию. У них достаточно широкий выбор, чтобы заменить травмированных.
Особенно непростая ситуация у россиян с фланговыми защитниками. Собираетесь ли вы использовать это в игре?
Штефан Таркович: Знаю об этих проблемах. Но и у нас есть определенные проблемы с флангами. Например, выпал Роберт Мак. Нам тоже придется искать пути, как справиться с этой ситуацией и воспользоваться слабыми сторонами соперника.
Учитывая все потери сборной России, можно вас назвать фаворитами предстоящей встречи?
Штефан Таркович: Против нас играет то, что у сборной России положение лучше, чем у нас. На нас давит результат и это проблема. Что касается того, кто фаворит, это разговоры ни о чем. Хорваты приехали в сентябре к нам без Модрича и все равно увезли три очка.
Уже знаете, каким будет стартовый состав вашей команды?
Штефан Таркович: С вратарем определились, а что касается полевых игроков, посмотрим тренировку, некоторые нюансы и тогда будем иметь полную картину. Хотя в целом я представляю, каким будет состав.
Как вам газон на "Ак Барс-Арене"?
Штефан Таркович: Слышал, что с полем были проблемы. Но сейчас я его посмотрел, оно выглядит добротно. На нем можно играть и работать в полную силу.