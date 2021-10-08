На презентации логотипа Евро-2024 по футболу Крым приписали Украине

Чемпионат Европы-2024 по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. На групповом этапе первенства встретятся 24 сильнейшие национальные сборные. Жеребьевка квалификационного турнира - в декабре 2022-го. Интерес к чемпионату уже сейчас огромный, презентация логотипа одного из наиболее популярных в Европе международных турниров - всегда событие.

У обычных болельщиков логотип Евро-2024 восторгов не вызывает. UEFA

Однако логотип Евро-2024 удивил многих. Футбол - игра мужественных и смелых, а тут логотип игриво пестреет всеми цветами радуги. Может, нехватка вкуса? Или именно так в УЕФА отвесили низкий поклон все тому же ЛБГТ-сообществу, не имеющему никакого отношения к футболу.

Вообще УЕФА не в первый раз пытается и без всякой видимой для себя пользы пропиарить собственные или навязываемые со стороны политические пристрастия. Ведь на футболках игроков сборной Украины, выступавшей на Евро-2020, мелькали бандеровские лозунги. Трудно представить, что какая-либо другая солидная международная спортивная федерация позволила бы спортсменам выйти на стадион в майках с начертанными на них призывами коллаборационистов, воевавших на стороне фашистской Германии.

Прозвучавшие тогда в адрес УЕФА оправдания, мол, не знали, не понимали, не слышали, критики не выдерживают. И слышала, и знали, только вот твердости не проявили. Странное заигрывание УЕФА с политиками, не признающими сегодняшних мировых реалий, могло зайти и, увы, зашло слишком далеко. В УЕФА вдруг решили, что Крым - часть Украины, что и было продемонстрировано на презентационном видеоролике. На это официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила: размещение карты, где Крым является частью Украины, в ходе презентации логотипа Евро-2024 является провокацией. Объяснения некоторых изданий о вкравшейся ошибке выглядят неправдоподобно. Наверно, далеко не все деятели УЕФА хорошо освоили географию. Но, зная за собой такой грешок, как нехватка образования, можно было проконсультироваться хотя бы со школьными учителями и избежать публичной, своими руками сотворенной компрометации крупной и широко известной, много сделавшей для популяризации футбола организации.