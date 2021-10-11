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11.10.2021 18:26
Рубрика: Спорт

Российский офицер установил мировой рекорд на перекладине

Текст: Александр Степанов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Капитан Вооруженных сил России Денис Яковлев установил мировой рекорд в комплексном силовом упражнении на турнике и попадет в Книгу рекордов Гиннесса. Как сообщили в Минобороны России, преподаватель Омского кадетского военного корпуса Денис Яковлев выполнил 255 циклов в комплексном силовом упражнении на турнике в одной попытке без отрыва рук, проведя на перекладине почти три часа. Рекорд был зарегистрирован официальным представителем Книги рекордов Гиннесса в России, главным редактором Книги рекордов России Алексеем Свистуновым.

В военном ведомстве пояснили, что в комплексное силовое упражнение на гимнастической перекладине входят четыре упражнения одного цикла, включающие в себя выход силой, подтягивание, поднос ног к перекладине и подъем переворотом. Выполнение этого комплекса продолжается в одной последовательности до достижения максимального количества циклов, не спрыгивая с перекладины и не отрывая рук.

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