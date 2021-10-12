Медведев и Карацев вышли в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российские теннисисты Даниил Медведев и Аслан Карацев сумели преодолеть барьер третьего круга крупного турнира в Индиан-Уэллс.

В ночь на вторник второй номер мирового рейтинга Даниил Медведев встречался с представителем Сербии Филипом Крайиновичем. В первом сете превосходство россиянина не вызывало никаких вопросов. Медведев играл агрессивнее и точнее - 6:2.

Во второй партии сербу удалось довести дело до тай-брейка. Однако максимум, что ему удалось, это набрать всего одно очко - 7-1 и Медведев вышел в четвертый круг, где сыграет с болгарином Григором Димитровым.

Аслану Карацеву в соперники достался представитель Канады Денис Шаповалов. 28-летний россиянин сумел навязать сопернику свою игру и выиграл в двух партиях - 7:5, 6:2. В следующем матче Карацев сыграет с победителем встречи между американцем Фрэнсисом Тиафо и поляком Хубертом Хуркачем.