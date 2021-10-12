Знаменитый нападающий Никита Гусев перешел в питерский СКА

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги событие - пресс-служба хоккейного клуба СКА объявила о переходе нападающего Никиты Гусева. Соглашение с 29-летним хоккеистом действует до 30 апреля 2022 года. Форвард будет выступать под номером 97.

С 2015 по 2019 год Гусев уже выступал за петербургский клуб. В составе СКА он провел 272 матча и набрал 318 (104 + 214) очков.

С 2019 года нападающий выступал в НХЛ. В минувшем сезоне он провел 11 матчей за "Флориду Пантерз" и набрал 5 (2+3) очков, а также сыграл 20 матчей за "Нью-Джерси Девилз", набрав 5 (2+3) очков.

В сентябре нынешнего года россиянин подписал пробный контракт с "Торонто Мэйпл Лифс", однако канадцы отказались предлагать россиянину полноценное соглашение.

Напомним, что Гусев в составе сборной России стал победителем Олимпийских игр 2018 года и стал одним из самых ярких игроков на Играх.

Между тем

Издание The Athletic представило итоги анонимного опроса среди генеральных менеджеров и тренеров клубов НХЛ для определения лучшего голкипера лиги.

Первое место в опросе занял российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский. Следом расположились: Коннор Хеллибайк ("Виннипег"), Марк-Андре Флери ("Чикаго"), Кэри Прайс ("Монреаль"), Джон Гибсон ("Анахайм).