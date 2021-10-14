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14.10.2021 00:00
Рубрика: Спорт

Все четверо россиян пробились в 1/8 турнира в Индиан-Уэллсе

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Российский теннисист Карен Хачанов вслед за Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым и Асланом Карацевым пробился в 1/8 финала "Мастерса" в Индиан-Уэллсе. В третьем круге Хачанов всего за 1 час 3 минуты обыграл испанца Пабло Карреньо-Бусту со счетом 6:0, 6:4.
Фото: M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

- Хорошая победа сегодня. Сейчас настраиваюсь и готовлюсь к завтрашнему матчу. Спасибо всем за хорошую поддержку, - написал Хачанов в своем "Инстаграме".

Фото: REUTERS
Медведев успешно стартовал на турнире Индиан-Уэллса

А следующим его соперником будет представитель Грузии Николоз Басилашвили, который оказался сильнее другого испанского теннисиста Альберта Рамоса-Виньоласа (4:6, 7:6, 6:2).

Вчера поздно вечером уже после подписания этого номера "РГ" в печать вторая ракетка мира и первая ракетка турнира Даниил Медведев сражался уже за выход в четвертьфинал. На другой стороне корта был болгарин Григор Димитров. Понятно, что наш чемпион US Open изначально фаворит этой (да и почти любой другой) встречи и один из претендентов на титул. А тут еще и британец Энди Маррей поставил его в один ряд с лидером мирового рейтинга сербом Новаком Джоковичем, который в Индиан-Уэллс не приехал. Пусть Маррей уступил олимпийскому чемпиону из Германии Александру Звереву (4:6, 6:7 (4:7), но он знает толк в хорошем теннисе.

- В сложных ситуациях лучше всего, пожалуй, действует Джокович. Он чаще других принимает правильные решения на корте. Но если говорить о тех, кто играет сейчас, то это Медведев. Он очень умный игрок, - приводит слова Маррея пресс-служба ATP. - По моему мнению, это приходит с уверенностью в себе, своей игре и ударах. Если ты не чувствуешь удары, не знаешь, куда мяч полетит от твоей ракетки, то из-за сомнений или попытки поменять решение будешь чаще ошибаться.

Между тем в женском турнире в Индиан-Уэллсе поражение потерпела россиянка Анна Калинская. Она пробилась через квалификацию и дошла до четвертого круга, но уступила представительнице Туниса Онс Жабер со счетом 2:6, 2:6.

Спорт Теннис