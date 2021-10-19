Андрей Мостовой: Главный конкурент "Зенита" - мы сами

Полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой рассказал в интервью "РГ" о грядущем матче с "Ювентусом", конкурентах в премьер-лиге и желании вернуться в сборную.

Показалось, что "Зенит" достаточно легко обыграл "Мальме". Так и было?

Андрей Мостовой: Может, со стороны так и показалось, хотя не спорю: шведы были не в порядке. До игры мы разбирали их, смотрели матч с "Ювентусом". Несмотря на поражение, "Мальме" не выглядел таким уж слабым. Мы думали, что это соперник плюс-минус уровня "Брюгге", но разница между ними большая.

До встречи с "Мальме" Владимир Быстров заявил, что "Зенит" обязан брать три очка, иначе можно "вешаться".

Андрей Мостовой: Если не обыгрывать дома "Мальме" - тогда и не стоит говорить о плей-офф. А так у нас уже есть три очка и шансы на выход из группы.

Согласны, что в этом году у вас сложнее соперники, чем год иди два назад?

Андрей Мостовой: Конечно. От нас никто не ждет какой-то феерии, никто так не давит, как в прошлом розыгрыше. Все понимают, что "Ювентус" и "Челси" - гранды европейского футбола и с ними тяжело бороться. Но шансы у нас есть, надо ими воспользоваться.

Обрадовались уходу Криштиану Роналду из "Ювентуса"?

Андрей Мостовой: Наверное, нам будет полегче. И все же интересно было бы сыграть против одного из величайших футболистов мира.

Кто ваш главный конкурент в премьер-лиге?

Андрей Мостовой: Со всеми командами надо быть начеку, но главный соперник "Зенита" - мы сами. Если будем полностью сконцентрированы, думаю, проблем не должно быть. Все зависит от нас. Вспомните чемпионский матч с "Локомотивом" в прошлом сезоне, когда мы собрались, были сфокусированы и добились своего, выиграв 6:1. А так мне очень нравятся "Динамо", тот же "Локомотив". Это две молодые команды, у них неплохие составы. Но фаворит - "Зенит".

Многие игроки "Зенита" трижды подряд завоевали чемпионство. У них нет какого-то прохладного отношения к РПЛ?

Андрей Мостовой: Не заметил такого. Понятно, что всем уже хочется показать что-то в Европе, однако все мы хотим побеждать в любом турнире.

Следите за выступлениями других наших клубов в Европе?

Андрей Мостовой: Стараюсь смотреть, тем более, у нас их не так много в нынешнем сезоне.

Из года в год результаты команд РПЛ в еврокубках все хуже. Почему так происходит?

Андрей Мостовой: Глупо с этим спорить. Раньше мы выходили в четвертьфинал Лиги чемпионов, брали Кубок УЕФА, а сейчас падаем все ниже в таблице коэффициентов. Уровень чемпионата упал, хотя я не так давно выступаю в Премьер-лиге, мне сложно судить. Но по результатам в Европе чувствуется, что что-то не так.

Создается ощущение, что на евроарене мы чего-то стесняемся, выглядим робко.

Андрей Мостовой: Есть немного, словно мы чего-то опасаемся. Мы как раз с Карпиным обсуждали этот момент, когда он приезжал в Санкт-Петербург поговорить с игроками. Сами задаемся вопросом: почему не можем выдержать конкуренцию? Видим условного Серхио Рамоса - боимся идти в обводку, теряем мяч, нет уверенности. Может, дело в психологии. Сейчас многие спортсмены работают со специалистами, не надо этого стесняться. Когда ты в топ-клубе, с тебя постоянно спрашивают болельщики, эксперты - это не так просто.

Долго общались с Карпиным?

Андрей Мостовой: Около получаса. Он хотел объяснить, как хочет строить сборную. Валерий Георгиевич намерен поменять нашу психологию, чтобы мы перестали боятся кого-то, играли больше от себя, а не от соперника.

Пока не всегда получается, если мы говорим чисто об игре.

Андрей Мостовой: Мало матчей прошло, ребята не так много времени провели вместе. Вот когда проведут целые сборы - может, что-то изменится. Потому, кстати, Карпин и встретился с нами до первых сборов, потому что во время тренировочного процесса и игр времени ни на что другое не остается.

Вы не так часто появляетесь на поле, как в прошлом году. Будете ждать шанса или смените обстановку?

Андрей Мостовой: Тяжелая ситуация сложилась, у меня такое впервые в жизни. Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, обменялись мнениями и решили оставить все как есть. Моя цель - играть и вернуться в сборную. Ближе к зиме будем думать, что делать.

Не исключаете вариант с уходом в другую команду?

Андрей Мостовой: Я очень хочу играть, у меня есть амбиции, так что все может быть.

Летом были разговоры про "Локомотив". Это правда?

Андрей Мостовой: Да, такой вариант был. Он появился недели за две до закрытия трансферного окна. Не скрываю - в тот момент я мог перейти в "Локомотив". Мы поговорили с Сергеем Богдановичем, и он сказал, что хочет, чтобы я остался. У "Зенита" же много матчей - чемпионат, Лига чемпионов, Кубок. Но пока игровой практики мало. Как будет дальше - посмотрим. И я понимаю, что должен работать и делать свое дело.

А с Карпиным обсуждали нехватку игровой практики?

Андрей Мостовой: Да. Он сказал, что знает о моих сильных качествах, но если не выступать за клуб, сложно рассчитывать на вызов в сборную. И это правильно, никаких вопросов.

Вы дебютировали в сборной при Станиславе Черчесове, который дважды менял вас по ходу матчей. Затаили на него обиду?

Андрей Мостовой: Нет, ни в коем случае. Я благодарен ему, только хорошие воспоминания. С детства мечтал сыграть за национальную команду, и такой шанс предоставил мне Саламович. Так что большое ему спасибо.

Не разговаривали с ним по тем заменам?

Андрей Мостовой: Лично - нет. Первая из них была в матче Лиги наций с турками. На следующий день на тренировке Саламович перед всеми сказал, чем был недоволен. Это было его решение, он так видел ситуацию. Мое дело - работать. Я выслушал, сделал кое-какие выводы. Что касается Словакии, то там была тактическая замена. Мы проигрывали, надо было выпустить второго форварда Соболева. Мне потом Ромащенко сказал, что я просто не вписывался в ту схему, вот и все. А так - никаких проблем. Кстати, потом Черчесов в одном из интервью похвалил меня за реакцию на те замены.

Когда стало известно, что вы пропустите Евро-2020 из-за COVID-19, не задавались вопросом где могли заразиться?

Андрей Мостовой: Честно - вообще нет. Мы были в Новогорске и в тот же день уезжали в Петербург на игру с Бельгией. Утром было нормальное самочувствие, мы стали тесты, потренировались, пообедали, я вернулся в номер, и понял, что неважно себя чувствую, хотя ничего экстраординарного не было. Потом, уже сразу после приземления, ко мне подошел Эдуард Безуглов: "У тебя положительный тест. Маску не снимай, ни с кем не контактируй". Хотя я, как и все остальные ребята, все время были в масках. Приезжаем в отель, я сразу иду в номер, у меня берут еще два теста - оба положительные. Хорошо, что дело было в Петербурге, где есть квартира - быстро организовали доставку домой, а наутро взяли еще один тест, и там тоже "плюс", а не "минус". Вот тогда окончательно понял, что все - я мимо Евро. Не то, чтобы накрыло, но осознал, что произошло: чемпионат для меня закончился, я на нем не сыграю.

Сложно было по телевизору смотреть матчи Евро?

Андрей Мостовой: Поначалу да, но затем чуть успокоился.

Перед игрой с Данией проскальзывали мысли, что все может закончиться так плохо?

Андрей Мостовой: Там много факторов было. Мне рассказывали, что в Копенгагене была какая-то сумасшедшая поддержка болельщиков. Ситуация с Эриксеном, два обидных поражения на старте - это сплотило страну, всех людей.

После провала на Евро вновь заговорили о том, что молодым стоит уезжать в более сильные европейские чемпионаты. Речь о том же Арсене Захаряне, Константине Тюкавине. Вы что думаете по этому поводу?

Андрей Мостовой: Думаю, им надо чуть заматереть, еще на годик, может, задержаться у нас. Потом, если будет шанс, уезжать надо. У меня тоже есть такая мечта - заиграть в топовой европейской лиге. Ребята могут показать себя в Лиге чемпионов или Лиге Европы и куда-то уехать. Посмотрим.

Какой зарубежный чемпионат больше по душе?

Андрей Мостовой: Мне почему-то испанский не нравится. Интересны немецкая лига, итальянская. Но я фанатею прямо по английскому чемпионату. Мы вот ездили в Лондон на матч с "Челси" - и там все по-другому. У нас прямо реально болеет и шумит на протяжении всей игры только вираж, остальные более-менее спокойные. А там любое удачное касание, передача, подкат - вокруг ух и ах. Мы вот на разминку вышли перед "Челси", трибуны в метре от нас и оттуда такой мат несся в нашу сторону, хотя они меня и не знали даже (смеется). Там люди живут футболом, это чувствуется. Помню, как мы вышли из подтрибунного помещения и сразу попали на поле, болельщики рядом, все кричат, поют, шумят. А когда еще и гимн Лиги чемпионов заиграл, мурашки пробежали по всей коже. Это и есть настоящий футбол.