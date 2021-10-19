В Единой лиге ВТБ по баскетболу ЦСКА победил в гостях "Парму"

Прошедшая игровая неделя регулярного сезона Единой лиги ВТБ завершилась встречей в Перми, где "Парма" уступила действующему чемпиону ЦСКА - 60:82.

Теперь на берегах Камы ждут визита казанского УНИКСа. В первый день ноября на площадке дворца спорта "Молот" состоится "ретро-матч", посвященный 20-летию первой, легендарной победы пермяков в чемпионате России. Тогда команда, называвшаяся "Урал-Грейт", в полуфинальной серии плей-офф сенсационно выбила из борьбы ЦСКА, а в "золотом" противостоянии одолела именно казанский УНИКС. Интересно что и в следующем сезона 2001/02 снова сразились пермяки и клуб из столицы Татарстана. И опять сильнее оказался "Урал-Грейт".

После этого гендиректора чемпионов Сергея Кущенко пригласили в ЦСКА, а теперь он президент Единой лиги, в этом году справил 60-летие. Нетрудно догадаться, что идею "ретро-матча" он всячески одобряет, будет присутствовать на предстоящей игре.

Команды выйдут на арену в ретро-форме, болельщикам приготовят шоу и различные сюрпризы. Состоится презентация книги "Комета "Урал-Грейт", написанная журналистом Александром Федотовым, работавшим как репортер на матчах 20-летней давности.

Вот результаты остальных матчей минувшей игровой недели: "Астана" (Казахстан) - "Зелена-Гура" (Польша) - 84:70, "Автодор" (Саратов) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 95:79, "Нижний Новгород" - "Калев" (Эстония) - 65:71, "Локомотив-Кубань" - "Зенит" СПб - 79:106, "Енисей" (Красноярск) - УНИКС - 80:83 (ОТ). Без поражений идут только ЦСКА (4 победы) и казанцы (3 выигрыша).