В Единой лиге ВТБ по баскетболу ЦСКА победил в гостях "Парму"

Новости

США заявили о стремлении к диалогу с Северной Кореей 04:30
Косачев: Пауэлл остался в истории как "госсекретарь с пробиркой" 03:52
Профессор Костинов рассказал о порядке вакцинации от гриппа и COVID-19 03:10
Перестрелки в барах США на выходных унесли жизни 11 человек 02:45
Трамп подал в суд на комиссию по расследованию штурма Капитолия 02:07
Пушков: НАТО лишилось возможности имитировать контакты с Россией 01:42
На "Союзмультфильме" назвали сроки выхода нового "Ну, погоди!" 00:42
В США назвали имя нового спецпредставителя по Афганистану 00:26
Apple представила салфетку для экрана за 1990 рублей 00:01
Пропавшая в Вологде девочка найдена мертвой 18.10.2021
Захарова прокомментировала смерть Колина Пауэлла 18.10.2021
Латвия вводит локдаун из-за коронавируса 18.10.2021
"Простоквашино" получило премию "ТЭФИ-Kids" 18.10.2021
Новым мэром Рима стал Роберто Гуалтьери 18.10.2021
Найден мертвым брат погибшего ранее мэра Кривого Рога 18.10.2021
Опрос: 80% немцев одобрили сокращение финансирования Польши из фондов ЕС 18.10.2021
В Беларуси подписчиков двух сайтов признали экстремистами 18.10.2021
Глава сената Чехии: Земан не в состоянии выполнять свои полномочия 18.10.2021
В Петербурге в кафе и магазины начнут пускать по QR-кодам 18.10.2021
МИД РФ: Российские инструкторы не участвуют в боевых действиях в ЦАР 18.10.2021
На первой минуте матча КХЛ "Сочи" - "Авангард" произошла массовая драка 18.10.2021
В женской баскетбольной Премьер-лиге лидерство делят четыре клуба 18.10.2021
В Петербурге введут QR-коды для посещения общественных мест 18.10.2021
Эксперт рассказала, как правильно застраховать свое имущество 18.10.2021
Минцифры запустит суперприложение госуслуг в 2022 году 18.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
19.10.2021 02:45
Рубрика: Спорт

В Единой лиге ВТБ по баскетболу ЦСКА победил в гостях "Парму"

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 238(8589)
Прошедшая игровая неделя регулярного сезона Единой лиги ВТБ завершилась встречей в Перми, где "Парма" уступила действующему чемпиону ЦСКА - 60:82.

Теперь на берегах Камы ждут визита казанского УНИКСа. В первый день ноября на площадке дворца спорта "Молот" состоится "ретро-матч", посвященный 20-летию первой, легендарной победы пермяков в чемпионате России. Тогда команда, называвшаяся "Урал-Грейт", в полуфинальной серии плей-офф сенсационно выбила из борьбы ЦСКА, а в "золотом" противостоянии одолела именно казанский УНИКС. Интересно что и в следующем сезона 2001/02 снова сразились пермяки и клуб из столицы Татарстана. И опять сильнее оказался "Урал-Грейт".

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
В Единой лиге УНИКС победил сибиряков в дополнительное время

После этого гендиректора чемпионов Сергея Кущенко пригласили в ЦСКА, а теперь он президент Единой лиги, в этом году справил 60-летие. Нетрудно догадаться, что идею "ретро-матча" он всячески одобряет, будет присутствовать на предстоящей игре.

Команды выйдут на арену в ретро-форме, болельщикам приготовят шоу и различные сюрпризы. Состоится презентация книги "Комета "Урал-Грейт", написанная журналистом Александром Федотовым, работавшим как репортер на матчах 20-летней давности.

Вот результаты остальных матчей минувшей игровой недели: "Астана" (Казахстан) - "Зелена-Гура" (Польша) - 84:70, "Автодор" (Саратов) - "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 95:79, "Нижний Новгород" - "Калев" (Эстония) - 65:71, "Локомотив-Кубань" - "Зенит" СПб - 79:106, "Енисей" (Красноярск) - УНИКС - 80:83 (ОТ). Без поражений идут только ЦСКА (4 победы) и казанцы (3 выигрыша).

В регионах Спорт Баскетбол Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь