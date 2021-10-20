Сборная по баскетболу начнет отбор на Кубок мира в Петербурге

Первые два матча отборочного турнира к Кубку мира-2023 мужская сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Матчи против сборных Италии (26 ноября) и Исландии (29 ноября) пройдут в спорткомплексе "Юбилейный". Изначально матч с исландцами должен был пройти на их паркете, но исландская сторона попросила провести игру в России. Санкт-Петербург примет матчи баскетбольной национальной команды впервые.

"Для любой команды и любого турнира важен успешный старт. А сборная России сейчас еще и начинает писать новую страницу своей истории, поэтому значение этих игр возрастает еще больше. Здорово, что именно в этот момент на карте официальных игр главной команды страны появляется еще одна точка", - подчеркнул президент РФБ Андрей Кириленко.

Напомним, в нашей отборочной группе "Н" выступают еще Нидерланды. Чтобы выйти в следующий этап, по итогам двухкругового турнира нужно занять место не ниже третьего.