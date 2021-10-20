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20.10.2021 01:57
Рубрика: Спорт

Сборная по баскетболу начнет отбор на Кубок мира в Петербурге

Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8590)
Первые два матча отборочного турнира к Кубку мира-2023 мужская сборная России проведет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Матчи против сборных Италии (26 ноября) и Исландии (29 ноября) пройдут в спорткомплексе "Юбилейный". Изначально матч с исландцами должен был пройти на их паркете, но исландская сторона попросила провести игру в России. Санкт-Петербург примет матчи баскетбольной национальной команды впервые.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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"Для любой команды и любого турнира важен успешный старт. А сборная России сейчас еще и начинает писать новую страницу своей истории, поэтому значение этих игр возрастает еще больше. Здорово, что именно в этот момент на карте официальных игр главной команды страны появляется еще одна точка", - подчеркнул президент РФБ Андрей Кириленко.

Напомним, в нашей отборочной группе "Н" выступают еще Нидерланды. Чтобы выйти в следующий этап, по итогам двухкругового турнира нужно занять место не ниже третьего.

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