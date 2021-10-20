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20.10.2021 16:59
Рубрика: Спорт

Стал известен стартовый состав "Спартака" на матч с "Лестером"

Текст: Артур Нанян
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Тренерский штаб московского "Спартака" огласил стартовый состав команды на домашний матч третьего тура группового этапа Лиги Европы против "Лестера".

Фото: iStock
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Как и предсказывал на пресс-конференции рулевой "красно-белых" Руй Витория, сегодняшнюю встречу пропускает Квинси Промес, не восстановившийся пока от травмы. Также спартаковцы не смогут рассчитывать на дисквалифицированного Максимилиана Кофрие.

С первых минут у хозяев выйдут: Александр Максименко, Айртон, Самуэль Жиго, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Руслан Литвинов, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Джордан Ларссон, Виктор Мозес, Александр Соболев.

Напомним турнирную ситуацию: в своей группе "Спартак" идет на втором месте с тремя очками, уступая лишь польской "Легии" (шесть баллов). У "Лестера" и "Наполи" в активе по одному набранному очку.

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