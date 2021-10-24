Аршавин ожидает победы "Зенита" над "Спартаком"

Бывший капитан сборной России и "Зенита" Андрей Аршавин поделился своим мнением перед центральным матчем 12-го тура чемпионата страны, в котором его бывшая команда примет столичный "Спартак".

По мнению Аршавина, зенитовцы являются фаворитами предстоящей встречи и должны набирать три очка.

"Трудно предсказать результат, хотя я считаю, что "Зенит" в любом составе, при любых раскладах на данный момент должен оставаться фаворитом, тем более дома. И вообще - Сергей Богданович Семак проигрывал когда-то "Спартаку"? А если и да, то не в официальных поединках. Ожидаю победу "Зенита", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".