Екатерина Александрова не смогла завоевать титул турнира в Москве

Российская теннисистка, 44-я ракетка мира Екатерина Александрова проиграла в финале "ВТБ Кубок Кремля". В напряженном трехсетовом матче со счетом 6:4, 4:6, 5:7 она уступила 15-й ракетке мира и девятой сеяной турнира эстонке Анетт Контавейт, которая тренируется под руководством Дмитрия Турсунова. Встреча продолжалась 2 часа 25 минут

- Потрясающие ощущения. Так рада, что выиграла. Почувствовала огромное облегчение, - призналась Контавейт в интервью на корте. - Возможно, мне повезло на матчболе. Но в некоторых моментах удача была и на стороне моей соперницы. Вообще это был упорный матч. Екатерина здорово играла. Поэтому я старалась возвращать все мячи и бороться до последнего.

Представительница Эстонии впервые победила на турнире в Москве. Это уже третий титул Анетт в сезоне после Остравы и Кливленда. Также на ее счету есть титул, завоеванный в Хертогенбосхе в 2017-м.

В активе Александровой два титула WTA - по одному в парном и одиночном разрядах.

Свою первую и единственную победу в Туре в одиночке Екатерина одержала в начале 2020 года на женском представительном турнире в Шэньчжэне. В финале она сумела переиграть в двух сетах теннисистку из Казахстана Елену Рыбакину.

Между тем, сегодня в мужском финале в Москве сойдутся россиянин Аслан Карацев и хорват Марин Чилич.