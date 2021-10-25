Депутат Терюшков сообщил об уходе Черевченко с поста тренера ФК "Химки"

Игорь Черевченко покинул пост главного тренера футбольного клуба "Химки". Об этом сообщил бывший министр физической культуры и спорта Московской области, а ныне депутат Госдумы Роман Терюшков.

"Сегодня по обоюдному согласию было принято решение о завершении сотрудничества между ФК "Химки" и главным тренером Игорем Черевченко", - написал Терюшков в своем канале в Telegram.

По его словам, к предстоящей игре с "Уралом" и кубковой встрече с "Балтикой" команду будут готовить Игорь Ющенко и Дмитрий Ульянов.

Черевченко возглавил "Химки" 25 сентября 2020 года. В прошлом сезоне команда под его руководством финишировала на восьмом месте в Российской премьер-лиге, добившись своего лучшего результата в истории. В 12 турах текущего розыгрыша турнира "Химки" набрали 11 очков и расположились на 14-й позиции в одном балле от зоны вылета.