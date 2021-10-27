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27.10.2021 12:01
Рубрика: Спорт

Поздняков: На ОИ-2022 в Пекине планируется выступление 216 россиян

Текст: Илья Соболев
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассказал, сколько российских атлетов может выступить на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в феврале 2022 года в Пекине.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

По словам Позднякова, ожидается, что в составе российской делегации на Олимпиаду отправятся 216 человек, а общая численность делегации составит 450 человек. При этом лицензии пока получили 102 спортсмена.

Фото: REUTERS
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Отметим, что на предыдущих зимних Играх, в 2018 году в Пхенчхане нашу страну представляли 168 спортсменов.

Как и на летней Олимпиаде в Токио, состоявшейся этим летом, отечественные спортсмены будут соревноваться без флага и гимна, под эгидой Олимпийского комитета России. Тем не менее, Поздняков пообещал, что атлеты не будут себя чувствовать лишенными национальной идентификации.

"Идет заключительная стадия работы по согласованию нашей экипировки для Игр в Пекине. Опыт, который мы получили в Токио, вселяет уверенность, что все спортсмены не будут чувствовать себя лишенными национальной идентификации", - подчеркнул функционер.

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