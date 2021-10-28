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28.10.2021 11:02
Рубрика: Спорт

Бразилия и Аргентина выступили против проведения ЧМ каждые два года

Текст: Артур Нанян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Южноамериканские сборные выступили с совместным заявлением против проведения первенства планеты каждые два года. Об этом сообщается на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

Фото: iStock
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"Нет никаких причин, преимуществ или оправданий для таких изменений. Рассматриваемый проект отворачивается от почти 100-летней мировой футбольной традиции, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий в мире. Мы считаем нынешнюю модель успешной. Она основана на спортивных достижениях и вознаграждает команды за усилия, талант и планомерную работу", - говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Ранее в ФИФА предложили разыгырвать чемпионат мира каждые два года. Сейчас турнир проходит раз в четыре года.

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