Бразилия и Аргентина выступили против проведения ЧМ каждые два года

Южноамериканские сборные выступили с совместным заявлением против проведения первенства планеты каждые два года. Об этом сообщается на официальном сайте Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ).

"Нет никаких причин, преимуществ или оправданий для таких изменений. Рассматриваемый проект отворачивается от почти 100-летней мировой футбольной традиции, игнорируя историю одного из важнейших спортивных событий в мире. Мы считаем нынешнюю модель успешной. Она основана на спортивных достижениях и вознаграждает команды за усилия, талант и планомерную работу", - говорится в заявлении КОНМЕБОЛ.

Ранее в ФИФА предложили разыгырвать чемпионат мира каждые два года. Сейчас турнир проходит раз в четыре года.