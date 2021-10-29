Сборная России досрочно стала первой в медальном зачете на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

В пятницу россиянки выиграли групповое многоборье, также они победили в командном первенстве. Еще три золота завоевала Дина Аверина в индивидуальных упражнениях - с обручем, мячом и булавами. Кроме того, на счету россиянок три серебра и одна бронза.

На турнире, который продлится до 31 октября, гимнасткам еще предстоит разыграть три комплекта наград, однако уже никто не сможет догнать сборную России в медальном зачете. Ближайший преследователь, команда Беларуси, имеет в активе по одному золоту и серебру, а также четыре бронзы.