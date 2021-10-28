Дина Аверина выиграла третье золото чемпионата мира в Японии

Серебряная медалистка Олимпийских игр в Токио Дина Аверина одержала очередную победу на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю.

Сегодняшний день она начала с золота в упражнении с булавами, получив за свою программу, переделанную после Олимпиады, 27,100 балла. Сестра-близнец Дины Арина Аверина завоевала серебряную медаль, набрав 26,750 балла. Бронзовым призером стала белоруска Анастасия Салос (26,400).

Напомним, что накануне Дина Аверина выиграла упражнения с обручем и мячом, набрав за последний вид фантастическую оценку - 29,125. Спортсменка стала уже 16-кратной чемпионкой мира.