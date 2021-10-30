Новости

Более 200 автомобилей не пропустили в Севастополь через блокпосты 00:31
Несколько десятков российских туристов отравились в отеле в Хургаде 00:06
В Сирии комплексы ПВО российского производства сбили две ракеты Израиля 30.10.2021
В ДНР опасаются серьезной провокации со стороны Украины 30.10.2021
"Наследник Хабиба Нурмагомедова" выиграл поединок болевым на UFC 267 30.10.2021
Волков решением судей одолел поляка Тыбуру на UFC 267 30.10.2021
СК начал проверку по факту гибели рабочего на стройке 30.10.2021
Чимаев "задушил" Цзинляна на UFC 267 30.10.2021
На западе Москвы рабочий упал в шахту лифта 30.10.2021
Началась прокурорская проверка по факту сгоревшего автобуса 30.10.2021
Спарринг-партнер Нурмагомедова Тухугов победил на турнире ММА в Абу-Даби 30.10.2021
СМИ сообщили о противоположных результатах на выборах в Грузии 30.10.2021
На месте сгоревшего на Рублевском шоссе автобуса нашли труп 30.10.2021
Талибы напали на шумную свадьбу в Афганистане, двое убиты 30.10.2021
На Рублевском шоссе сгорел автобус 30.10.2021
Вратарь "Спартака" взял на себя вину за пропущенный от "Ростова" мяч 30.10.2021
Минстрой оценил расходы туристов в России 30.10.2021
В России могут появиться туристические сертификаты для детей 30.10.2021
Определена самая перспективная акватория России для круизного туризма 30.10.2021
В королевстве Тонга зафиксировали первый случай заболевания коронавирусом 30.10.2021
В Йемене в результате взрыва погибли люди 30.10.2021
В Судане сто демонстрантов пострадали в ходе беспорядков 30.10.2021
Страны G20 подготовят меры по укреплению глобальной системы здравоохранения 30.10.2021
Военврачи впервые трансплантировали печень ребенку 30.10.2021
В Ростовской области из-за COVID-19 закрыты рестораны, бары и кафе 30.10.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
В России начались нерабочие дни
В России начались нерабочие дни
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Давайте поможем семье незрячих астраханцев, которые ждут второго ребенка
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
Тест: готовы ли вы к ЕГЭ по обществознанию
30.10.2021 23:06
Рубрика: Спорт

"Наследник Хабиба Нурмагомедова" выиграл поединок болевым на UFC 267

Текст: Илья Соболев
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российский боец ММА в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев досрочно одолел новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC 267, проходящего в Абу-Даби.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Спарринг-партнер Нурмагомедова Тухугов победил на турнире ММА в Абу-Даби

Ислам Махачев, которого называют "наследником Хабиба Нурмагомедова", подошел к бою с Дэном Хукером на серии из восьми побед подряд. Другой разговор, что он еще не имел дело с бойцами из топ-15 UFC в своей весовой категории. Прервать эту тенденцию должен был быть бой с Рафаэлем Дос Аньосом, но бразилец, занимающий восьмую строчку в рейтинге, получил травму. На замену ему был приглашен шестой номер рейтинга Хукер. Правда, свой последний бой он провел 25 сентября и, хотя бы поэтому, фаворитом поединка считался россиянин.

И Махачев, которого в октагон сопровождал сам Хабиб, эти прогнозы оправдал. Уже в середине первого раунда Ислам перевел соперника в партер и победил болевым приемом.

"Сколько боев подряд я уже выиграл? Девять? Дайте мне титульный бой с любым. Когда я перехожу в партер, я могу победить любого. Я пришел в UFC, чтобы взять чемпионский пояс и удерживать его долгие годы", - сказал Ислам Махачев после своей победы.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды