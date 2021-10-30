"Наследник Хабиба Нурмагомедова" выиграл поединок болевым на UFC 267

Российский боец ММА в легком весе (до 70 кг) Ислам Махачев досрочно одолел новозеландца Дэна Хукера в рамках турнира UFC 267, проходящего в Абу-Даби.

Ислам Махачев, которого называют "наследником Хабиба Нурмагомедова", подошел к бою с Дэном Хукером на серии из восьми побед подряд. Другой разговор, что он еще не имел дело с бойцами из топ-15 UFC в своей весовой категории. Прервать эту тенденцию должен был быть бой с Рафаэлем Дос Аньосом, но бразилец, занимающий восьмую строчку в рейтинге, получил травму. На замену ему был приглашен шестой номер рейтинга Хукер. Правда, свой последний бой он провел 25 сентября и, хотя бы поэтому, фаворитом поединка считался россиянин.

И Махачев, которого в октагон сопровождал сам Хабиб, эти прогнозы оправдал. Уже в середине первого раунда Ислам перевел соперника в партер и победил болевым приемом.

"Сколько боев подряд я уже выиграл? Девять? Дайте мне титульный бой с любым. Когда я перехожу в партер, я могу победить любого. Я пришел в UFC, чтобы взять чемпионский пояс и удерживать его долгие годы", - сказал Ислам Махачев после своей победы.