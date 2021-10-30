Вратарь "Спартака" взял на себя вину за пропущенный от "Ростова" мяч

Голкипер московского "Спартака" Александр Селихов прокомментировал мяч, пропущенный им в компенсированное время матча 13-го тура Премьер-лиги против "Ростова".

Этот гол стал роковым для "красно-белых": благодаря голу Руслана Литвинова хозяева вели 1:0, но точный удар Данилы Глебова на 95-й минуте перечеркнул все усилия футболистов Руя Витории - 1:1.

По словам Селихова, впервые вышедшего в стартовом составе "Спартака" с мая, гол Глебова - вратарский. "Хотел подстраховать защитников, потому что у меня были такие задачи перед игрой. Просили, чтобы я страховал. Думаю, это вратарский гол", - сказал Александр журналистам.

Селихов занял место Александра Максименко, который на прошлой неделе в двух встречах с "Лестером" и "Зенитом" пропустил аж 11 мячей. Как признался главный тренер "Спартака" Руй Витория, ему понравились действия Селихова в поединке с "Ростовом".

"Александр играл внимательно. Я верю во всех вратарей. Сначала на поле выходил Максименко, но настало время сделать определенные изменения", - отметил Витория.