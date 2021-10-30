"Спартак" упустил победу над "Ростовом", пропустив на 95-й минуте

Московский "Спартак" не сумел удержать преимущество в матче 13-го тура Премьер-лиги против "Ростова", пропустив в компенсированное время - 1:1.

С каждой следующей неудачей болельщики "красно-белых" ждут каких-то изменений в их любимом клубе. Неприятных моментов со старта сезона у "Спартака" набралось предостаточно, но все же такого унижения, как на прошлой неделе в Санкт-Петербурге, давненько не было. Столичная команда потерпела крупнейшее поражение в РПЛ, проиграв "Зениту" 1:7.

На неделе сообщалось, что футболисты "Спартака" и руководство провели встречу с болельщиками, объяснились во всем и старались исправиться. Получается пока не очень: ведя 1:0 благодаря голу Руслана Литвинова, "красно-белые" умудрились упустить победу, пропустив на 95-й минуте от Данилы Глебова. Как итог - 1:1.

В турнирной таблице "Спартак" идет на восьмом месте с 18-ю набранными очками, в то же время "Ростов" занимает 12-ю строчку, имея в своем активе 13 баллов.