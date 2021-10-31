Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал "величайшее возвращение" в истории спорта. Об этом ирландец написал в Instagram.

Последний поединок Макгрегор провел в июле против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Конор не только проиграл, но и получил перелом ноги, от которого он до сих пор восстанавливается.

"Спасибо врачам и моей команде за то, что они так помогли мне после операции. Есть над чем работать, но я умею делать свою работу. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта", - написал Конор.

Добавим, что в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях. Ранее ирландец владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком весах.