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31.10.2021 16:54
Рубрика: Спорт

Конор Макгрегор анонсировал "величайшее возвращение" в истории спорта

Текст: Артур Нанян

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал "величайшее возвращение" в истории спорта. Об этом ирландец написал в Instagram.

Последний поединок Макгрегор провел в июле против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе. Конор не только проиграл, но и получил перелом ноги, от которого он до сих пор восстанавливается.

"Спасибо врачам и моей команде за то, что они так помогли мне после операции. Есть над чем работать, но я умею делать свою работу. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта", - написал Конор.

Добавим, что в смешанных единоборствах Макгрегор одержал 22 победы при шести поражениях. Ранее ирландец владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком весах.

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