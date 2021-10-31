Роналду помог "МЮ" разгромить "Тоттенхэм", Месси не забивает в "ПСЖ"

На выходных в Европе состоялось сразу несколько матчей с приставкой "топ". В одном из них в Лондоне "Тоттенхэм" принимал "Манчестер Юнайтед" (0:3).

В игре с "Тоттенхэмом" Роналду прервал серию из пяти встреч в чемпионате Англии без забитых мячей. Фото: Reuters

Всю прошлую неделю британские СМИ задавались вопросом: когда же будет отправлен в отставку Уле Гуннар Сульшер? Главный тренер "красных дьяволов" резонно попал под шквал критики после унизительного домашнего поражения от "Ливерпуля" (0:5). Норвежец отбивался как мог. Его поддерживали, причем не только тренерский штаб "Юнайтед", но и великий Алекс Фергюсон. В один из дней шотландец приехал на клубную базу и встретился сначала с Сульшером, а затем с несколькими игроками.

Частенько поговаривают о разногласиях между Сульшером и главной звездой "манкунианцев" Криштиану Роналду. Во время поединка с "Ливерпулем" после одного из голов гостей Роналду стал в шутливой форме повторять жесты своего тренера, выражая, видимо, недовольство тактикой. Как долго продержится Уле Гуннар в такой ситуации на "Олд Траффорд", покажет время.

Даже несмотря на результат матча с "Тоттенхэмом", британские СМИ уверены, что дни Уле Гуннара Сульшера в качестве тренера "Юнайтед" сочтены

Ну а пока "Юнайтед" частично реабилитировался перед болельщиками, разгромив "Тоттенхэм". Счет открыл Роналду, отличившийся в Премьер-лиге впервые за пять встреч. К слову, "шпоры" - любимая команда португальца: лондонцам он забил больше, чем любому другому английскому клубу (11 голов). Кроме того, 36-летний Криштиану стал самым возрастным футболистом за последние семь лет с голом и пасом в поединке АПЛ.

- Перед матчем мы понимали, что позади тяжелейшая неделя из-за результата, которого никто не ожидал. Команда находилась под давлением, была слегка подавлена. Критика есть всегда, хотя она меня не волнует. Я 18 лет играю в футбол, поэтому знаю: в один день люди назовут нас идеальными, а в другой будут поливать грязью. Это нормально. Знаю, как нужно справляться с подобными вещами. Сегодня мы все, "Манчестер Юнайтед" продемонстрировали характер и доказали, что обладаем нужным классом, - отметил Роналду.

11 мячей забил "Тоттенхэму" Роналду - больше, чем в ворота любой другой английской команде

Разумеется, доволен был результатом и игрой своей команды Сульшер. Крупная победа над одним из конкурентов может помочь ему остаться на тренерском мостике "Юнайтед". При этом в последнее время не утихают разговоры о намерении руководства "МЮ" пригласить вместо норвежца экс-наставника "Ювентуса", "Челси" и "Интера" Антонио Конте.

- Вот честно, я никак не реагирую на слухи в прессе. Мы все сосредоточены на том, как выйти из той непростой ситуации, в которой оказался "Юнайтед". Хотел бы в очередной раз отметить Роналду. Он лучший. Даже если Криштиану не забивает, он старается помочь партнерам в любом моменте, - подчеркнул Сульшер.

В параллельных матчах десятого тура произошли сразу две сенсации: "Ливерпуль" не удержал домашнюю победу над "Брайтоном" (2:2), ведя 2:0, а "Манчестер Сити" проиграл на своем поле "Кристал Пэлас" со счетом 0:2.

- Сегодня многое пошло не так. Мы пропустили быстрый гол, провели хороший первый тайм, но в концовке остались в меньшинстве из-за удаления Лапорта. Болельщики помогали нам, однако, к сожалению, "Сити" остался ни с чем. Что касается красной карточки, не хотелось бы комментировать работу судьи. Есть более важные дела, -сказал главный тренер команды из Манчестера Хосеп Гвардиола.

В свою очередь, рулевой "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил, что ничью с "Брайтоном" он расценивает как поражение.

- Ощущения как после поражения. И не только потому, что мы вели 2:0, но не победили. Дело еще и в отмене двух наших красивейших голов. При этом должен немного покритиковать ребят. Во втором тайме мы были недостаточно хороши. Наш язык тела мне не нравился, - сказал Клопп.

Лидером английской Премьер-лиги остается "Челси", разгромивший в гостях "Ньюкасл" (3:0). В активе лондонцев 25 очков, далее идут "Ливерпуль" (22), "Манчестер Сити" (20), "Вест Хэм", "МЮ" и "Арсенал" (по 17 очков).

Первый матч после отставки Рональда Кумана провела "Барселона": каталонцы вновь разочаровали своих фанатов, не сумев обыграть дома "Алавес" (1:1). После 11 туров "сине-гранатовые" идут на девятом месте в турнирной таблице (16 очков).

Вероятнее всего, уже на этой неделе "Барселона" официально объявит о назначении главным тренером Хави. Бывший полузащитник "сине-гранатовых" уже попрощался с руководством и игроками "Аль-Садда", в котором он работает с 2019 года.

В то же время во Франции "ПСЖ" добился волевой победы над "Лиллем" (2:1). Отметим, что Лионель Месси не смог отметиться результативными действиями в матче французского первенства в пятый раз подряд. Аргентинец был заменен в перерыве из-за небольшого повреждения.

- Сейчас нам нужно подождать. Мы поговорили с врачами в перерыве. Месси покинул поле в качестве меры предосторожности, он не мог продолжать играть. Надеемся, повреждение несерьезное, и Лео будет доступен в следующем матче, - рассказал рулевой "ПСЖ" Маурисио Почеттино.