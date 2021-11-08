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08.11.2021 13:20
Рубрика: Спорт

Захарян и Самошников не помогут сборной России в матчах с Кипром и Хорватией

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В составе сборной России по футболу накануне отборочных матчей чемпионата мира 2022 года против команд Кипра и Хорватии произошли изменения.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Как сообщает Telegram-канал сборной России по футболу, в предстоящих 11 и 14 ноября матчах защитник "Рубина" Илья Самошников и полузащитник "Динамо" Арсен Захарян не смогут помочь команде. Как сообщается, такое решение принято "по медицинским причинам".

В то же время в расположение команды вызван защитник "Зенита" Данил Круговой. Для него это первое приглашение в национальную сборную.

11 ноября россияне в Санкт-Петербурге встретятся с Кипром, а 14 ноября в Сплите сыграют с командой Хорватии. В последнем матче, по всей видимости и будет разыграна прямая путевка на чемпионат мира 2022 года.

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