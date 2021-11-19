Поветкин получил награду от WBC

Завершивший карьеру Александр Поветкин удостоен награды от Всемирного боксерского совета за вклад в развитие профессионального бокса.

О решении наградить Поветкина сообщается на сайте WBC. Как говорится в сообщении, награда присуждена в знак уважения к потрясающей карьере на профессиональном ринге.

"За время своей блестящей карьеры, которую украсили многочисленные нокауты, Александр входил в элиту тяжеловесов", - говорится в сообщении.

Олимпийский чемпион 2004 года провел на профессиональном ринге 40 боев. В 36 из них Поветкин победил, 25 раз он нокаутировал своих соперников. Россиянин потерпел три поражения, и еще один бой завершился вничью.