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09.11.2021 22:31
Рубрика: Спорт

Петр Ян решил не спешить с реваншем против Стерлинга

Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 254(8605)
Временный чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян, который завоевал этот титул в недавнем бою с Кори Сэндхагеном, отреагировал на желание другого американского бойца Алджэмейна Стерлинга не затягивать с реваншем. Соперник, похоже, хочет лишить Яна полноценной подготовки.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

30 октября в Дубае Петр Ян должен был драться именно со Стерлингом, которому уступил в марте 2021 года после дисквалификации из-за запрещенного удара коленом в голову в четвертом раунде. Однако соперник снялся с повторного поединка, сославшись на проблемы со здоровьем. Его заменил Сэндхаген. Зато теперь Алджэмейн поторапливает Яна и UFC, заявляя, что готов драться уже в декабре или январе.

Фото: AP Photo/Steve Marcus
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- Сразу после боя я сказал организаторам о сроках, - приводит слова Стерлинга TMZ. - Сэндхаген показал, что Ян уязвим. Понимаете, что я хочу сказать? Он провел пять раундов с парнем, которого я уничтожил за 88 секунд.

Но российский боец не собирается идти на поводу у Стерлинга.

- На этот раз я был очень сфокусирован и хладнокровен, дал себе установку, что надо вернуть пояс. Я готовился к другому сопернику, и после пяти недель лагеря он сменился. Но это неважно - тяжело в учении - легко в бою, - отметил Ян по возвращении в Екатеринбург. - Стерлинг, когда надо, спрятал голову в песок. Сейчас он хочет провести поединок в декабре, не хочет давать мне время на подготовку. Но спешить никуда не будем. Это работа менеджеров.

Петр также прокомментировал идею провести реванш со Стерлингом в Екатеринбурге: "Большое дело - организовать такой бой здесь. Это непросто. Для меня неважно, где драться, но если это будет проходить дома, в России, - то это будет нечто масштабное".

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