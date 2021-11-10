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10.11.2021 03:13
Рубрика: Спорт

В чемпионате КХЛ клуб из Новосибирска в гостях обыграл "Спартак" - 3:0

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 254(8605)
Продолжаются поединки регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В шести последних матчах регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" проиграл пять раз. Фото: РИА Новости В шести последних матчах регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" проиграл пять раз. Фото: РИА Новости
В шести последних матчах регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" проиграл пять раз. Фото: РИА Новости

В Москве "Спартак" принимал новосибирскую "Сибирь" и уступил со счетом 0:3. В составе гостей отличились Олег Ли, Михал Чайковский и Валентин Пьянов.

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Отметим, что это поражение стало для столичных хоккеистов третьим подряд от "Сибири" в КХЛ. На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Сибири" Андрей Мартемьянов похвалил своих игроков за грамотную игру в обороне:

- Хороший матч был, разобрали мы соперника досконально, понимали, что атака у "Спартака" очень сильна, постарались сыграть от обороны, особенно первый период. Я считаю, что наша команда хорошо выполнила игровое задание, забили лучшие голы, пластались в своей зоне, отлично сыграл наш вратарь. То, что мы задумали, команда выполнила.

"Сибирь" сыграла шестой матч на ноль, больше только у СКА - семь. Вы отталкиваетесь исключительно от исполнителей в вашей команде или в целом вам нравится такой хоккей?

Андрей Мартемьянов: Для меня наслаждение - это очки, которые набирает команда, а не красота хоккея. Возможно, у нас не такие яркие исполнители, но парни добавляют, забивают голы. Считаю, что у нас все впереди. Мы будем продолжать работать, а с шапкозакидательскими настроениями сейчас ни с кем нельзя играть - накажут.

Ваша команда набрала ход, и как раз сейчас наступает пауза на Евротур. Как вы думаете, не помешает ли вам пауза или все же нужен небольшой отдых?

Андрей Мартемьянов: У нас парни уже выжаты как лимоны, эмоций не хватает, приходится их доставать по крупицам. Каждый день ищем мотивационные моменты, мы сдвинулись с мертвой точки и потихоньку набираем очки. Этот перерыв нам как нельзя кстати.

Тем временем комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги определила лауреатов десятой недели турнира в четырёх номинациях.

Лучшим вратарем во второй раз в карьере признан Харри Сятери ("Сибирь"), одержавший с командой две победы в трех матчах. По воротам Сятери было нанесено 83 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 97,59%. Коэффициент надежности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,67.

Фото: РИА Новости
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Среди защитников не было равных Теодору Леннстрёму из "Торпедо", который набрал шесть (3+3) очков в трех матчах.

Лучшим нападающим в четвертый раз в карьере признан также игрок "Торпедо" Дамир Жафяров, набравший семь (5+2) очков в трех матчах недели.

Ну а новичком недели стал Кирилл Мельниченко (ХК "Сочи"), набравший два (0+2) очка в трех матчах недели. Мельниченко не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении "+2".

Тем временем руководство КХЛ объявило об изменении формата проведения Матча звезд в 2022 году.

В рамках Недели звезд примут участие четыре команды - "Россия", "Евразия", "Северная Америка" и "Скандинавия". В команду "России" могут попасть только россияне, в команду "Северной Америки" - хоккеисты из США и Канады, в состав "Скандинавии" - представители Дании, Швеции и Финляндии, а в команду "Евразии" - все остальные. В каждой команде будут один вратарь, один защитник и два нападающих по принадлежности к географическим регионам. Ранее игроков выбирали по дивизионам.

Неделя звезд КХЛ пройдет 15 и 16 января 2022 года в Челябинске.

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