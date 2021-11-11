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11.11.2021 23:47
Рубрика: Спорт

Гран-при в Токио пройдет без Трусовой

Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 257(8608)
В пятницу в Токио стартует четвертый этап серии Гран-при по фигурному катанию. Но, к сожалению, пройдет он без нашей "королевы четверных" Александры Трусовой.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: GettyImages
Трусова предстала в образе Чудо-женщины на Гран-при в Лас-Вегасе

Гран-при США Саша уже выиграла с травмой ноги, хотя и прыгнула в произвольной программе один квад. Но с очередного старта фигуристку решили снять по рекомендации врачей. Это означает, что Трусова не сможет отобраться в финал серии. Но в олимпийский год важнее здоровье.

Группу Этери Тутберидзе в Японии представит Дарья Усачева, которая стала на этапе в Лас-Вегасе второй.

В парном катании будем болеть за чемпионов мира Анастасию Мишину - Александра Галлямова. Они дебютируют в серии Гран-при этого сезона. А также за Евгению Тарасову - Владимира Морозова, победивших на "Скейт Америка". На лед после травмы спины у партнера выйдут обладатели "золота" ЧМ в Стокгольме, танцевальный дуэт Виктория Синицина - Никита Кацалапов.

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