Питерский СКА подписал контракт с Лео Комаровым

В континентальной хоккейной лиге после паузы, после первого этапа Евротура новости. Питерский СКА подписал знаменитого форварда сборной Финляндии Лео Комарова.

Как сообщает официальный сайт питерского клуба, контракт с чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина Комаровым рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года. В СКА нападающий будет выступать под 74 номером.

Напомним, что Леонид Комаров - нападающий, родился 23 января 1987 года в Нарве. Рост 180 сантиметров, вес 93 килограмма. Хоккеем начал заниматься в Финляндии, выступал за "Эссят" и "Пеликанс". В 2009 году перешел в московское "Динамо", в составе которого выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за "Торонто" и "Нью-Йорк Айлендерс". В составе сборной Финляндии выигрывал золото и дважды серебро чемпионатов мира, а также бронзовые медали Олимпийских игр. Всего в КХЛ на счету Комарова 110 (44+66) очков в 210 встречах, в НХЛ он набрал 179 очков в 550 играх.

Тем временем спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отложил начало дисквалификации форварда "Куньлуня" Брендона Йипа.

Такое решение было принято из-за того, что представители IIHF хотят посетить бдижайшие матчи пекинского клуба.

"Установить дату вступления в силу решения о двухматчевой дисквалификации игрока "Куньлунь Ред Стар" Брэндона Йипа - 18 ноября 2021 года", - говорится в заявлении КХЛ.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Йип провел 28 игр, набрав в них 15 (8+7) очков.