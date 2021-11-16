Питерский СКА подписал контракт с Лео Комаровым

Новости

В Канаде более 270 человек застряли в автомобилях на трассе из-за оползней 02:37
Аудиторы посчитали невыплаченные врачам зарплаты из средств ОМС 02:05
В США пятеро подростков пострадали в результате стрельбы возле школы 01:56
Байден подписал план развития инфраструктуры США на 1,2 трлн долларов 01:35
Рублев обыграл Циципаса на Итоговом турнире АТР 01:14
Для химвойск разрабатывают новую разведмашину с беспилотником 15.11.2021
Лукашенко и Меркель по телефону обсудили миграционный кризис 15.11.2021
Сенаторы предложили маркировать метанол цветом и запахом 15.11.2021
Путин обсудил с Лукашенко транзит газа 15.11.2021
Карпин заявил, что может покинуть сборную перед стыковыми матчами 15.11.2021
Шойгу: Фильм "Небо" показал мужество и самоотверженность наших летчиков 15.11.2021
В Башкирии QR-коды будут требовать при заселении в гостиницы 15.11.2021
Сенатор: Указ Путина поддержит 500 тысяч живущих в Донбассе россиян 15.11.2021
СК проверит видео с истязаниями постояльцев дома престарелых в Мытищах 15.11.2021
ФТС выявила более 55 тысяч тонн товаров с нарушениями из Казахстана 15.11.2021
Прокуратура обжалует оправдательный приговор экс-главе Раменского района 15.11.2021
Задержанных в Польше журналистов RT France оштрафовали 15.11.2021
Цены на газ в Европе выросли на фоне действий "Газпрома" 15.11.2021
Слова польского генерала о возможном вторжении в Беларусь назвали позором 15.11.2021
Макрон изменил оттенок синего на флаге Франции 15.11.2021
"Ростелеком" не выявил сбоев в ходе переписи населения 15.11.2021
Прокурор попросил шесть лет колонии для студентки, сбившей детей в Солнцево 15.11.2021
Путин указал утвердить перечень документов для строительства 15.11.2021
ЦИК Ливии отклонил заявку сына Каддафи на участие в президентских выборах 15.11.2021
Минск: "Звезды седьмого неба" откроют кинофестиваль "Лістападзік" 15.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Дебетовая карта может стать опаснее кредитной: Как не влезть в долги
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
Немецкий журналист обвинил дожди в поражении вермахта под Москвой
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
QR-коды в России: Когда и где понадобится код и как будет работать система
16.11.2021 02:26
Рубрика: Спорт

Питерский СКА подписал контракт с Лео Комаровым

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Столичный выпуск № 259(8610)
В континентальной хоккейной лиге после паузы, после первого этапа Евротура новости. Питерский СКА подписал знаменитого форварда сборной Финляндии Лео Комарова.

Как сообщает официальный сайт питерского клуба, контракт с чемпионом мира, обладателем Кубка Гагарина Комаровым рассчитан на два сезона и будет действовать до 30 апреля 2023 года. В СКА нападающий будет выступать под 74 номером.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Мичков стал самым молодым автором гола за сборную

Напомним, что Леонид Комаров - нападающий, родился 23 января 1987 года в Нарве. Рост 180 сантиметров, вес 93 килограмма. Хоккеем начал заниматься в Финляндии, выступал за "Эссят" и "Пеликанс". В 2009 году перешел в московское "Динамо", в составе которого выигрывал чемпионат России и Кубок Гагарина. С 2012 года, за исключением локаута, выступал в Северной Америке за "Торонто" и "Нью-Йорк Айлендерс". В составе сборной Финляндии выигрывал золото и дважды серебро чемпионатов мира, а также бронзовые медали Олимпийских игр. Всего в КХЛ на счету Комарова 110 (44+66) очков в 210 встречах, в НХЛ он набрал 179 очков в 550 играх.

Тем временем спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ отложил начало дисквалификации форварда "Куньлуня" Брендона Йипа.

Такое решение было принято из-за того, что представители IIHF хотят посетить бдижайшие матчи пекинского клуба.

"Установить дату вступления в силу решения о двухматчевой дисквалификации игрока "Куньлунь Ред Стар" Брэндона Йипа - 18 ноября 2021 года", - говорится в заявлении КХЛ.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Йип провел 28 игр, набрав в них 15 (8+7) очков.

Спорт Хоккей Игроки и тренеры Спортивные организации Хоккейные клубы СКА