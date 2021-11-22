Даниил Медведев назвал причину поражения в финале Итогового турнира

Российский теннисист, вторая ракетка мира Даниил Медведев не смог защитить титул на Итоговом турнире ATP. В финале он со счетом 4:6, 4:6 уступил немцу с русскими корнями Александру Звереву, который во второй раз стал обладателем трофея после своей победы в 2018 году.

Даниил Медведев не реализовал весь свой потенциал в Турине. Возможно, это удастся в Мадриде на Кубке Дэвиса. Фото: GettyImages

Медведев был не похож на себя в этом матче. После третьего матча группового этапа против итальянца Янника Синнера, неожиданно затянувшегося на 2,5 часа, Даня, кажется, не без гордости говорил о том, что мог сняться с этого "мертвого матча", уже не имевшего турнирного значения, а вместо этого подарил болельщикам шоу (6:0, 6:7 (5:7), 7:6 (10:8). В финале же особой зрелищности и накала борьбы не получилось. А учитывая, что в полуфинале Зверев выбил лидера рейтинга и пятикратного победителя ATP Finals серба Новака Джоковича, то чемпионский кубок достался ему абсолютно заслужено.

Возможно, бдительность Даниила усыпила статистика: он выиграл у Саши пять последних очных встреч, в том числе на недавнем "Мастерсе" в Париже и здесь, в Турине, на групповом этапе. Медведев тоже искал причины и пытался объяснить поражение на пресс-конференции.

- Возможно, дело в усталости - физической или психологической. Я не был на 100 процентов готов. У меня нет точного ответа, но чего-то мне не хватало в этой игре и это повлияло на исход матча, - отметил Медведев. - Даже когда проходила моя первая подача, она не работала как нужно против такого классного соперника как Саша. Поэтому ему и удалось дважды сделать брейк. Возможно, для победы над многими другими игроками было бы достаточно того, как я подавал. Но когда ты сражаешься в финале крупного турнира на таком быстром покрытии да еще и против Зверева, нужно что-то большее. Да, было много разных моментов, но, пожалуй, подача имела ключевое значение. Сам я подавал не так, как, например, в полуфинале, а Саша в этот раз был слишком хорош.

Зверев, который в этом году выиграл олимпийское "золото", два "Местерса" в Мадриде и Цинциннати, а также Итоговый чемпионат, теперь мечтает о "Большом шлеме". Ближайший "мэйджор" - Открытый чемпионат Австралии в январе 2022 года. Причем из-за обязательной для всех теннисистов вакцинации защищать титул вряд ли приедет противник прививок Джокович. А вот Зверев и Медведев, уступивший Новаку в прошлогоднем финале, свое участие подтвердили.

Но, если Саша уже думает о следующем сезоне, то Даниилу еще предстоит завершить этот на командном Кубке Дэвиса, который стартует в Мадриде 25 ноября. Зверев не признает новый формат турнира, поэтому не выступает за сборную Германии.

Цифра: 58 матчей Даниил Медведев выиграл в этом сезоне и 13 проиграл. 59 побед на счету Александра Зверева. Он лидер Тура по этому показателю

Наша команда между тем считается фаворитом. Россияне попали в одну группу с командами Эквадора и Испании, за которую из-за травмы не играет Рафаэль Надаль.

В Мадриде уже тренируются Карен Хачанов, Аслан Карацев, Евгений Донской и Роман Сафиуллин. После Итогового чемпионата к ним присоединился Андрей Рублев, которой не смог выйти в полуфинал в Турине. Даниил Медведев подъедет в среду.

- С учетом того, что первый матч у нас в субботу, это нормальный вариант, - сказал Медведев. - Группа у нас непростая. Но я еду в Мадрид за хорошим результатом.

Рейтинг

Сразу два российских теннисиста завершают сезон в топ-5 рейтинга ATP впервые с 2000 года и всего второй раз в истории. Сейчас в число сильнейших игроков планеты входят Даниил Медведев (2) и Андрей Рублев (5). А 21 год назад это были обладатели двух "Больших шлемов" Марат Сафин и Евгений Кафельников (также второй и пятый номера).

Лучший результат из российских теннисисток у Анастасии Павлюченковой. Она - на 11-й строчке.