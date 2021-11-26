Российские фигуристы провалили короткую программу на Гран-при в Сочи

Выиграл короткую программу японец Казуки Томоно (95,81). Вторым стал представитель Грузии Морис Квителашвили (95,37), третий результат у Романа Садовского из Канады (84,59).

Коляда в своем прокате исполнил четверной сальхов с ошибкой на приземлении, а потом упал с четверного тулупа, оставшись без каскада. Поэтому оценки получил низкие - 84,48 балла.

Евгений Семененко упал с четверного тулупа и исполнил тройной аксель с ошибкой на приземлении (81,00). Марк Кондратюк упал дважды - с четверного тулупа и четверного сальхова, из-за чего также остался без каскада (74,16). Семененко и Кондратюк заняли седьмое и 11-е места соответственно.