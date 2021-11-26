Российские фигуристы провалили короткую программу на Гран-при в Сочи

Новости

Выживший в кузбасской шахте спасатель рассказал о своем самочувствии 16:22
В продаже появились карты "Тройка" с портретами российских пловцов 16:15
Самолет главы МИД Швейцарии прилетел в Москву на ремонт 16:09
"Немецкий Элвис" Тед Херольд с женой сгорели заживо в своей квартире 16:05
Крупную партию наркотиков нашли у устроившего погоню на МКАД водителя 15:56
ВОЗ заявила о необходимости тщательно изучить "африканский" штамм SARS-CoV-2 15:46
В Томске супругу мэра Кляйна приговорили к условному сроку 15:45
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров на "Листвяжной" 15:43
Главы МИД РФ, Индии и КНР обсудили актуальные международные проблемы 15:39
Песков подтвердил продление контракта по газу для Сербии на полгода 15:38
Путин принял приглашение Вучича посетить Сербию 15:37
На МКАД полиция устроила погоню со стрельбой за BMW 15:34
В Кремле назвал причину увольнения главы ФСИН 15:33
В Калмыкии из-за вспышки гонконгского гриппа ввели карантин для детей 15:27
Регионы смогут использовать 1,5 трлн рублей на развитие экономики 15:24
"Вампиры средней полосы" получат новогодний эпизод 15:24
Песков призвал не беспокоиться из-за движения капиталов 15:21
Жителя Калужской области оштрафовали за клевету на умершего ветерана 15:16
Мурашко: Вакцина для подростков от COVID-19 поступит в оборот через три недели 15:16
Афганская "Мона Лиза" получила убежище в Италии 15:15
Врач назвал неожиданные методы быстрого снижения кровяного давления 15:10
Путин посетит Индию 6 декабря 15:01
В декабре выйдет новогодний эпизод "Вампиров средней полосы" 15:01
У ВВС США возникли проблемы с боеготовностью самолетов 14:59
В Волгограде впервые возбудили дело за покупку поддельного QR-кода 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Сергей Куцев: Справятся ли 340 генетиков в России с наследственными болезнями
Как будет работать система QR-пропусков
Как будет работать система QR-пропусков
26.11.2021 15:28
Рубрика: Спорт

Российские фигуристы провалили короткую программу на Гран-при в Сочи

Текст: Анна Козина
Российские одиночники неудачно стартовали на этапе Гран-при по фигурному катанию в Сочи. Лучший из наших спортсменов - Михаил Коляда - только четвертый после коростой программы с большим отставанием от лидеров.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Выиграл короткую программу японец Казуки Томоно (95,81). Вторым стал представитель Грузии Морис Квителашвили (95,37), третий результат у Романа Садовского из Канады (84,59).

Фото: Reuters
Анна Щербакова выиграла Гран-при Франции и вышла в финал серии

Коляда в своем прокате исполнил четверной сальхов с ошибкой на приземлении, а потом упал с четверного тулупа, оставшись без каскада. Поэтому оценки получил низкие - 84,48 балла.

Евгений Семененко упал с четверного тулупа и исполнил тройной аксель с ошибкой на приземлении (81,00). Марк Кондратюк упал дважды - с четверного тулупа и четверного сальхова, из-за чего также остался без каскада (74,16). Семененко и Кондратюк заняли седьмое и 11-е места соответственно.

В регионах Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край