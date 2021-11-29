Новости

Лукашенко: Запад использует мигрантов для сдерживания белорусской армии 12:41
Путин назвал Градского ярким и неординарным человеком 12:40
В Подмосковье повысят зарплаты работникам системы здравоохранения 12:39
Путин встретится с президентом Вьетнама 30 ноября 12:38
Назван возможный рост цен от введения новых экологических платежей 12:18
Лукашенко: На границу подкинули тело погибшего беженца 12:18
Близкие погибших приходят к "Листвяжной" в надежде на чудо 12:03
Уральские ученые застряли в ЮАР из-за нового штамма "омикрон" 11:58
Оперштаб: В Москве выявлено 3434 новых случая COVID-19 11:57
Макрон прошел ревакцинацию 11:55
Полиция Грузии применила слезоточивый газ для разгона сторонников Саакашвили 11:42
"Газпром" в 2021 году уже получил рекордную прибыль 11:35
В Центре Гамалеи призвали не паниковать из-за "омикрон"-штамма 11:29
Цена "квадрата" в элитных новостройках Москвы приблизилась к 2 млн рублей 11:09
Китайские инвесторы подали иск против Украины в гаагский суд из-за "Мотор Сич" 11:06
Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео 11:04
ГИБДД Москвы остановила такси с ребенком за рулем 10:57
В Китае произошла вспышка коронавируса 10:50
В Приангарье выступили за признание майнинга предпринимательством 10:46
Мошенник в Москве похитил три миллиона рублей, предназначенные для инвестиций 10:44
На Ямале расширили список мест, куда можно попасть с QR-кодом 10:43
Рубль снова начал снижение после резкого роста 10:38
Назван срок открытия крупных развязок на МКАД 10:14
Вице-премьер Новак рассказал, на сколько хватит России нефти и газа 10:04
Сергунина: Технопарк "Мосгормаш" завоевал бронзу на международном конкурсе 10:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
Где в Москве можно покататься на коньках, лыжах и с горок
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
После публикации "РГ" за Максима заступилась прокуратура
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
29.11.2021 11:33
Рубрика: Спорт

Безошибочные ничьи

Текст: Анна Каляева (Дубай)
В матче за звание чемпиона мира по шахматам между обладателем титула Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим сыграно три партии. Пока - одни ничьи.
Фото: AP Photo/Kamran Jebreili Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Белые фигуры в третьей встрече гроссмейстеров были у россиянина. Первый символический ход в партии совершила знаменитая российская теннисистка Анастасия Мыскина.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Матч за шахматную корону комментирует гроссмейстер Петр Свидлер: Равная игра - несомненно хороший знак для россиянина

Шахматисты продолжили начатый в первой партии спор в варианте анти-Маршалла испанской партии. Первые семь ходов полностью повторили расклад первого поединка. Восьмым ходом белые сыграли пешкой на a4 (в первой партии было сыграно пешка на h3).

Поединок развивался в спокойном ключе. Получилась быстрая по времени ничья - игра продлилась менее трех часов. На 41-м ходу сразу после временного контроля игроки заключили перемирие.

Три ничьи подряд отнюдь не рекорд для чемпионского первенства. Напомним, что в прошлом матче за корону между Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной все двенадцать партий в классические шахматы были сыграны вничью. А с момента прошлой результативной партии матча за мировое лидерство между Карлсеном и Сергеем Карякиным прошло более пяти лет.

- Сегодня была только третья игра из четырнадцати. У нас еще есть время проявиться и показать что-то вроде вчерашней (второй) партии. В целом, любая партия может оказаться взрывной. Просто не сегодня, - сказал Магнус Карлсен на пресс-конференции.

Ян Непомнящий ответил на вопрос, устраивают ли его три ничьи в партиях, две их которых он играл белым цветом:

Фото: Эрик Розен (FIDE)
Секундант Яна Непомнящего Владимир Поткин для "РГ" прокомментировал третью ничейную партию матча

- Вчера (в субботу) были серьезные шансы, однако глубокий анализ показывает, что форсированного выигрыша за черных не было. Сегодня была очень чистая и логичная игра. Да, мы всегда нацелены на максимально возможный результат. Вести 3:0 было бы конечно лучше, чем три ничьи, но борьба очень вязкая, плотная. Играем как умеем, - сказал Непомнящий.

- Мне нечего добавить. Мы пытаемся, как можем, - улыбнулся Карлсен.

На вопрос, что же необходимо для результативной партии на матче и о чем говорит большое количество ничьих, Непомнящий ответил:

- Чтобы был результат, нужны ошибки. А игроки на этом уровне играют правильно и допускают их очень мало. Цена ошибки слишком велика, а уровень подготовки высок. Поэтому шахматы становятся ничейным видом спорта.

Цена ошибки слишком велика, а уровень подготовки высок. Поэтому шахматы становятся ничейным видом спорта.

Матч проходит по новому регламенту, соперники отправляются на выходной день после трех партий (на прошлых матчах - после двух). Перед выходным шахматисты также проходят допинг-контроль.

На вопрос о планах на вечер и не шахматном досуге, Карлсен ответил коротко:

- "Челси" -" Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид - "Севилья" и "Голден стейт"- "Клиперс". Надеюсь, допинг-контроль не помешает моим планам".

- Отличный план, может, и я что-то из него позаимствую, - заметил Ян Непомнящий.

Четвертая партия матча состоится 30 ноября. У российского претендента будут черные фигуры.

Спорт Шахматы