В матче за звание чемпиона мира по шахматам между обладателем титула Магнусом Карлсеном и претендентом Яном Непомнящим сыграно три партии. Пока - одни ничьи.

Белые фигуры в третьей встрече гроссмейстеров были у россиянина. Первый символический ход в партии совершила знаменитая российская теннисистка Анастасия Мыскина.

Шахматисты продолжили начатый в первой партии спор в варианте анти-Маршалла испанской партии. Первые семь ходов полностью повторили расклад первого поединка. Восьмым ходом белые сыграли пешкой на a4 (в первой партии было сыграно пешка на h3).

Поединок развивался в спокойном ключе. Получилась быстрая по времени ничья - игра продлилась менее трех часов. На 41-м ходу сразу после временного контроля игроки заключили перемирие.

Три ничьи подряд отнюдь не рекорд для чемпионского первенства. Напомним, что в прошлом матче за корону между Магнусом Карлсеном и американцем Фабиано Каруаной все двенадцать партий в классические шахматы были сыграны вничью. А с момента прошлой результативной партии матча за мировое лидерство между Карлсеном и Сергеем Карякиным прошло более пяти лет.

- Сегодня была только третья игра из четырнадцати. У нас еще есть время проявиться и показать что-то вроде вчерашней (второй) партии. В целом, любая партия может оказаться взрывной. Просто не сегодня, - сказал Магнус Карлсен на пресс-конференции.

Ян Непомнящий ответил на вопрос, устраивают ли его три ничьи в партиях, две их которых он играл белым цветом:

- Вчера (в субботу) были серьезные шансы, однако глубокий анализ показывает, что форсированного выигрыша за черных не было. Сегодня была очень чистая и логичная игра. Да, мы всегда нацелены на максимально возможный результат. Вести 3:0 было бы конечно лучше, чем три ничьи, но борьба очень вязкая, плотная. Играем как умеем, - сказал Непомнящий.

- Мне нечего добавить. Мы пытаемся, как можем, - улыбнулся Карлсен.

На вопрос, что же необходимо для результативной партии на матче и о чем говорит большое количество ничьих, Непомнящий ответил:

- Чтобы был результат, нужны ошибки. А игроки на этом уровне играют правильно и допускают их очень мало. Цена ошибки слишком велика, а уровень подготовки высок. Поэтому шахматы становятся ничейным видом спорта.

Цена ошибки слишком велика, а уровень подготовки высок. Поэтому шахматы становятся ничейным видом спорта.

Матч проходит по новому регламенту, соперники отправляются на выходной день после трех партий (на прошлых матчах - после двух). Перед выходным шахматисты также проходят допинг-контроль.

На вопрос о планах на вечер и не шахматном досуге, Карлсен ответил коротко:

- "Челси" -" Манчестер Юнайтед", "Реал" Мадрид - "Севилья" и "Голден стейт"- "Клиперс". Надеюсь, допинг-контроль не помешает моим планам".

- Отличный план, может, и я что-то из него позаимствую, - заметил Ян Непомнящий.

Четвертая партия матча состоится 30 ноября. У российского претендента будут черные фигуры.