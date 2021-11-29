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29.11.2021 21:12
Рубрика: Спорт

"Локомотив" проиграл в гостях тульскому "Арсеналу"

Текст: Артур Нанян
Столичный "Локомотив" потерпел третье поражение подряд во всех турнирах, проиграв на выезде "Арсеналу" со счетом 1:3 в матче 16-го тура чемпионата России.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Туляки уже в первом тайме дважды огорчили "красно-зеленых": отличились Даниил Хлусевич и Евгений Марков. Все тот же Марков в начале второй половины довел счет до разгромного, на что "Локомотив" ответил лишь точным ударом Пабло в компенсированное время - 3:1.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Напомним, что на неделе "железнодорожники" крупно проиграли на своем поле римскому "Лацио" (0:3) и лишились всяких шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Что касается внутреннего первенства, то команда Маркуса Гисдоля занимает четвертое место, имея в своем активе 25 набранных очков. В свою очередь "Арсенал" благодаря сегодняшней победе взлетел с последней строчки на 12-ю (16 очков).

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