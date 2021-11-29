"Локомотив" проиграл в гостях тульскому "Арсеналу"

Столичный "Локомотив" потерпел третье поражение подряд во всех турнирах, проиграв на выезде "Арсеналу" со счетом 1:3 в матче 16-го тура чемпионата России.

Туляки уже в первом тайме дважды огорчили "красно-зеленых": отличились Даниил Хлусевич и Евгений Марков. Все тот же Марков в начале второй половины довел счет до разгромного, на что "Локомотив" ответил лишь точным ударом Пабло в компенсированное время - 3:1.

Напомним, что на неделе "железнодорожники" крупно проиграли на своем поле римскому "Лацио" (0:3) и лишились всяких шансов на продолжение борьбы в Лиге Европы. Что касается внутреннего первенства, то команда Маркуса Гисдоля занимает четвертое место, имея в своем активе 25 набранных очков. В свою очередь "Арсенал" благодаря сегодняшней победе взлетел с последней строчки на 12-ю (16 очков).