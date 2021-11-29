Российская женская сборная готова к мировому чемпионату по гандболу

Женская сборная России в рамках подготовки к стартующему 1 декабря в Испании чемпионату мира выступила на турнире в Норвегии, где под занавес соревнований обыграла действующих обладательниц "золота" первенства Европы хозяек площадки со счетом 29:28.

На турнире Intersport Cup собрались четыре команды, сыгравшие в один круг. В стартовом туре россиянки крупно, с разницей в десять мячей, победили Южную Корею - 34:24. На следующий день подопечным главного тренера Людмилы Бодниевой противостояли чемпионки мира-2019. Нидерландам уступили - 29:32.

Настроения и боевого духа перед ЧМ добавил успех во встрече с Норвегией при ее болельщиках. Лучшим бомбардиром у россиянок стала Елена Михайличенко, девять раз поразившая ворота соперниц. На ЧМ-2021 Россия свой первый матч проведет 3 декабря против Камеруна.