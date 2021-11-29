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29.11.2021 20:09
Рубрика: Спорт

Российская женская сборная готова к мировому чемпионату по гандболу

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Федеральный выпуск № 271(8622)
Женская сборная России в рамках подготовки к стартующему 1 декабря в Испании чемпионату мира выступила на турнире в Норвегии, где под занавес соревнований обыграла действующих обладательниц "золота" первенства Европы хозяек площадки со счетом 29:28.
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

На турнире Intersport Cup собрались четыре команды, сыгравшие в один круг. В стартовом туре россиянки крупно, с разницей в десять мячей, победили Южную Корею - 34:24. На следующий день подопечным главного тренера Людмилы Бодниевой противостояли чемпионки мира-2019. Нидерландам уступили - 29:32.

Настроения и боевого духа перед ЧМ добавил успех во встрече с Норвегией при ее болельщиках. Лучшим бомбардиром у россиянок стала Елена Михайличенко, девять раз поразившая ворота соперниц. На ЧМ-2021 Россия свой первый матч проведет 3 декабря против Камеруна.

Назван состав женской гандбольной сборной России на ЧМ
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