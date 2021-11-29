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29.11.2021 22:56
Рубрика: Спорт

Зоран Лукич: То, что было в четвертой четверти, это не качество

Текст: Илья Соболев (Санкт-Петербург)
Главный тренер сборной России Зоран Лукич подвел итоги второго матча квалификации Кубка мира-2023, в котором наша команда крупно обыграла Исландию - 89:65.

Зоран Лукич: Вы видели, в концовке был спад. Я даже не хотел брать тайм-аут из уважения к коллеге из Исландии. Перед матчем я говорил, что это важная для нас игра. Настрой команды был отличным, в плане защиты отлично было выполнено задание. Единственная претензия - последняя четверть. Но, если помните, после игры с итальянцами я говорил, что даже рад, что мы не добились серьезного преимущества над соперником до четвертой четверти. Сегодняшний матч показал, почему я так говорил. Буду откровенным: то, что было в четвертой четверти - не качество. Поэтому, надеюсь, сделаем выводы. Я рад, но продолжаем дальше. В следующем "окне" дважды играем с Нидерландами, эти матчи надо выигрывать. К тому моменту уже возможно определится расстановка команд в нашей группе. Я рад, но не рад из-за последней четверти.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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Это было ваше первое "окно" со сборной. Поделитесь общими впечатлениями?

Зоран Лукич: Давайте еще проанализируем то, что происходило в этот промежуток времени. По-моему, для всех понятно, что мы выиграли две игры дома. Можно сказать, сделали это уверенно. Но все равно: нас ждет еще много работы.

Правда, что ЦСКА обещал отпустить Ивана Ухова в сборную, если выздоровеет Марюс Григонис?

Зоран Лукич: Давайте эту кухню вы оставите нам. Да, мы связывались, договаривались. И будем продолжать договариваться. Это ключ к тому, чтобы получать игроков в сборную. Я думаю, вы еще увидите Ваню Ухова в сборной. На данный момент - это не ключевой вопрос.

Сегодня Артем Комолов забил сверху. Это говорит о его уверенности в себе? Вообще видели, чтобы он так забивал?

Зоран Лукич: Видел, но очень редко, если честно. Комолов, как и большинство игроков в команде, голоден до баскетбола. Он отличный молодой человек и еще многое может показать в Единой лиге и в сборной России.

Вы сегодня поаплодировали броску Стаса Ильницкого еще до того, как стало ясно, попал он или нет…

Зоран Лукич: Там был очень хороший момент. Было много хороших, качественных моментов. Хотелось продолжать на этой волне. Хотел бы убрать то, что происходило в четвертой четверти, но я знаю, что это будет очень трудно. Это было хорошее решение, отличное движение. Это непросто. Мы собираемся на шесть-девять дней. Потом подъезжают еще игроки. Непростая ситуация. Надо поздравлять за каждый хороший момент.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Нельзя не отметить игру Андрея Зубкова…

Зоран Лукич: Я рад за него. Есть детали. Он чуть-чуть потерял уверенность, но, надеюсь, эта игра вернет его в нормальное состояние.

После трехочкового попадания Ганькевич отдал вам честь. Что это было?

Зоран Лукич: Вы сами все видели. Это уже клубные моменты. У нас в "Нижнем Новгороде" несколько игроков, которые не могут играть из-за травмы. В эти моменты Ганькевич играл на позиции третьего. Он у меня спрашивает, можно ли ему бросить трехочковый. Я ему разрешил, он попал и был очень доволен. Очень рад за него. Дисциплинированный молодой человек. Думаю, он большой сюрприз для многих в этой сборной. У него много качеств, которые можно развивать. Уверен, что это не поздно.

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