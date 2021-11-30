Зимняя Универсиада отменена из-за появления нового штамма коронавируса

Зимние Всемирные студенческие Игры, которые должны были пройти в швейцарском городе Люцерн с 11 по 21 декабря, отменены. Решение связано с введением ограничений на въезд в страну из целого ряда государств, где уже был выявлен "омикрон" - новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно откорректированному протоколу безопасности здоровья, установленному властями Швейцарии, прибывающие в страну из целого ряда государств обязаны пройти десятидневный карантин. При таких ограничениях атлеты и представители делегаций просто не успевают к началу соревнований.

Решение об отмене спортивного форума, проводящегося раз в два года, принято на встрече руководства Международной федерации студенческого спорта (FISU) и первых лиц оргкомитета "Люцерн-2021". Добавим,что по первоначальному календарю юбилейная, 30-я по счету Универсиада должна была состояться в январе, но из-за пандемии ее перенесли на декабрь. Теперь вот новая угроза здоровью спортсменов, при которой форс-мажор объективно неизбежен...