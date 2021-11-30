Зимняя Универсиада отменена из-за появления нового штамма коронавируса

Новости

Отрыв Месси от Левандовски в голосовании за "Золотой мяч" составил 33 балла 01:36
В МИД РФ осудили планы США расширить военную инфраструктуру в Австралии 01:31
Москву накрыл мощный ливень 00:52
В Екатеринбурге скончалась экс-редактор портала Е1 Наталья Попова 00:32
Не менее пяти человек погибли во время урагана в Стамбуле 29.11.2021
Овечкин признан первой звездой недели в НХЛ 29.11.2021
В Австрии планируют штрафовать за отказ от вакцинации 29.11.2021
Новое лекарство "МИР-19" будет эффективным против штамма "омикрон" 29.11.2021
В Японии ученые вылечили обезьяну от ВИЧ 29.11.2021
376 453 человека в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 29.11.2021
Первое совместное учение ВМФ России и ВМС стран АСЕАН пройдет в Индонезии 29.11.2021
Путин и Лукашенко обсудили ситуацию на белорусско-польской границе 29.11.2021
Захарова: Гумпомощь Донбассу не противоречит Минским соглашениям 29.11.2021
Песков назвал ответственных за возможные ограничения по "омикрон"-штамму 29.11.2021
В Крыму ураганный ветер оставил без электричества 56 тысяч человек 29.11.2021
Гинцбург: Детскую вакцину от ковида надо включить в нацкалендарь прививок 29.11.2021
В Крыму ослабили антиковидные ограничения 29.11.2021
Первый случай заражения штаммом "омикрон" выявили в Испании 29.11.2021
МЧС Крыма предупредило об усилении ветра до ураганного 29.11.2021
В Москве завершился международный фестиваль, посвященный 700-летию Данте 29.11.2021
Генконсульство: Россиян среди погибших в результате урагана в Стамбуле нет 29.11.2021
МВД просит продлить арест бывшей замминистра просвещения Марине Раковой 29.11.2021
МИД РФ возложил ответственность на НАТО за происходящее на границе Беларуси 29.11.2021
В Крыму сильный ветер обесточил города и повалил деревья 29.11.2021
Криштиану Роналду не приедет на церемонию вручения "Золотого мяча" 29.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Что изменится в жизни россиян в декабре
Что изменится в жизни россиян в декабре
30.11.2021 02:15
Рубрика: Спорт

Зимняя Универсиада отменена из-за появления нового штамма коронавируса

Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 271(8622)
Зимние Всемирные студенческие Игры, которые должны были пройти в швейцарском городе Люцерн с 11 по 21 декабря, отменены. Решение связано с введением ограничений на въезд в страну из целого ряда государств, где уже был выявлен "омикрон" - новый штамм коронавирусной инфекции COVID-19.

Согласно откорректированному протоколу безопасности здоровья, установленному властями Швейцарии, прибывающие в страну из целого ряда государств обязаны пройти десятидневный карантин. При таких ограничениях атлеты и представители делегаций просто не успевают к началу соревнований.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Лыжник Александр Терентьев взял максимально возможное число очков на Кубке мира

Решение об отмене спортивного форума, проводящегося раз в два года, принято на встрече руководства Международной федерации студенческого спорта (FISU) и первых лиц оргкомитета "Люцерн-2021". Добавим,что по первоначальному календарю юбилейная, 30-я по счету Универсиада должна была состояться в январе, но из-за пандемии ее перенесли на декабрь. Теперь вот новая угроза здоровью спортсменов, при которой форс-мажор объективно неизбежен...

Спорт Виды спорта Зимний спорт Пандемия коронавируса COVID-19