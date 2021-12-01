Минспорт утвердил список фитнес-клубов, за которые можно получить налоговый вычет

Министерство спорта РФ утвердило список из 3 836 физкультурно-спортивных организаций, за приобретение оздоровительных услуг в которых россияне смогут получить налоговый вычет.

Полный список размещен на сайте министерства в соответствующем разделе "О налоговом вычете за занятия спортом".

В перечень вошли крупнейшие фитнес-клубы, а также другие физкультурно-спортивные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в области физической культуры. Данный список был направлен в Федеральную налоговую службу.

"Благодаря социальному налоговому вычету занятия спортом станут еще доступнее для населении. Нам очень важно, чтобы спорт был нормой жизни для россиян. Почти четыре тысячи организаций вошли в перечень Минспорта - серьезная цифра на старте реализации социальной услуги. Это прямо говорит о том, что бизнес заинтересован в привлечении всех желающих к занятиям спортом. Уверен, что тесное взаимодействие Минспорта и бизнес-индустрии станет важным звеном в программе увеличения доли числа занимающихся спортом в России до 70%", - приводит ведомство слова министра спорта Олега Матыцина.

Налоговый вычет за оказанные им физкультурно-оздоровительные услуги россияне смогут получить уже в 2022 году. Максимальная сумма трат, с которых возможен налоговый вычет, составит 120 тысяч рублей. Гражданин вправе получить вычет в размере 13%, при этом сумма не должна превышать 15,6 тысячи рублей.