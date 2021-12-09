Сергей Семак: "Зенит" заслужил евровесну

Тем не менее, зенитовцы во второй раз при Семаке попали в евровесну: российский клуб стал третьим в своей группе и будет биться в Лиге Европы. По словам Сергея Богдановича, его футболисты заслужили выход в плей-офф второго по значимости еврокубка.

Больше рады, что "Зенит" занял третье место, или огорчены непопаданию в 1/8 финала Лиги чемпионов?

Сергей Семак: Мы заслужили этот результат - выход в евровесну. Один раз "Зенит" со мной пробился в плей-офф из Лиги Европы, еще раз - из Лиги чемпионов. Также однажды мы набрали семь очков в группе. С таким показателем порой выходят в 1/8 Лиги чемпионов, а мы тогда стали последними в группе. Провальным получился только прошлый сезон, но для нас он был критичным в плане коронавируса и травм, элементарно было некем заменить игроков. Можно связывать это с изменением формата лимита.. Совокупность факторов повлияла на неудачный предыдущий сезон, остальные были на более-менее одинаковом уровне.

В чем эволюционирует команда?

Сергей Семак: Приходят новые футболисты. К сожалению, не могу сказать, что мы усиливаем команду, но видоизменяем. Проблем много, мы их знаем, однако не всегда получается делать то, что хочется в плане развития командной игры.

Что мешало "Зениту" показывать в предыдущих матчах такой же атакующий футбол, как сегодня?

Сергей Семак: "Челси" играл открыто. Обратите внимание: до этого они пропустили лишь один мяч, а сегодня сразу три. Они сыграли не на максимуме с точки зрения настроя. Все хотят быть на первом месте в группе, но их тренер дал отдохнуть некоторым футболистам.

Что с Венделом и Азмуном? Они выйдут на поле во встрече с "Динамо"?

Сергей Семак: По Сердару посмотрим, насколько все серьезно, по Венделу - то же самое. У него проблемы с мышцами.

Ожидали, что "Челси" будет много позволять моментов с флангов?

Сергей Семак: Неожиданностью это не стало: "Челси" действует активно, высоко. Да, зон достаточно, но их еще надо уметь использовать. Сегодня гости позволяли нам давать передачи в те зоны, компактности было не так много - отсюда и изобилие моментов.