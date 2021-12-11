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Рубрика: Спорт

"Лейпциг" разгромил "Боруссию" в первом матче под руководством Тедеско

Текст: Максим Домчев
"Лейпциг" в субботу проводил свою первую встречу под руководством бывшего наставника "Спартака" Доменико Тедеско, который занял этот пост несколько дней назад. Команда откровенно провалила начало сезона, после чего был уволен Джесси Марш.
Фото: Михаил Синицын/РГ Фото: Михаил Синицын/РГ
Фото: Михаил Синицын/РГ

Уже в первом тайме новая команда Тедеско сумели отличиться дважды - счет открыл Йошко Гвардиол, а Андре Силва сделал его 2:0.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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"Боруссии" удалось возродить интригу в концовке встречи благодаря голу Рами Бенсебаини Но Кристофер Нкунку и Бенжамин Хенрикс наказали ринувшихся спасать матч менхенгладбахцев.

"Мы очень рады победе, нам удалось показать неплохой футбол. Это был хороший дебют. У нас было немало моментов, чтобы решить судьбу матча раньше, но важнее всего то, что мы выиграли", - сказал Тедеско после матча.

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