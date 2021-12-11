"Лейпциг" разгромил "Боруссию" в первом матче под руководством Тедеско

"Лейпциг" в субботу проводил свою первую встречу под руководством бывшего наставника "Спартака" Доменико Тедеско, который занял этот пост несколько дней назад. Команда откровенно провалила начало сезона, после чего был уволен Джесси Марш.

Уже в первом тайме новая команда Тедеско сумели отличиться дважды - счет открыл Йошко Гвардиол, а Андре Силва сделал его 2:0.

"Боруссии" удалось возродить интригу в концовке встречи благодаря голу Рами Бенсебаини Но Кристофер Нкунку и Бенжамин Хенрикс наказали ринувшихся спасать матч менхенгладбахцев.

"Мы очень рады победе, нам удалось показать неплохой футбол. Это был хороший дебют. У нас было немало моментов, чтобы решить судьбу матча раньше, но важнее всего то, что мы выиграли", - сказал Тедеско после матча.