Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон был посвящен в рыцари.

Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке в среду. Посвящение Хэмилтона в рыцари проводил принц Уэльский Чарльз. Фотографию выложил королевский фотограф Доминик Липински в Twitter.

Почетное рыцарское звание Хэмилтону было присвоено 31 декабря 2020 года. Ранее этого права удостаивались три пилота "Формулы-1" - легендарные Стирлинг Мосс, Джеки Стюарт и Джек Брэбэм.

В минувшие выходные Хэмилтон не смог завоевать восьмой титул чемпиона мира. В решающей гонке сезона пилот "Мерседеса" проиграл голландцу Максу Ферстаппену из "Ред Булл".