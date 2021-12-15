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15.12.2021 15:37
Рубрика: Спорт

Принц Чарльз посвятил Хэмилтона в рыцари

Текст: Максим Домчев

Семикратный чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" британец Льюис Хэмилтон был посвящен в рыцари.

Фото: REUTERS
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Церемония посвящения прошла в Виндзорском замке в среду. Посвящение Хэмилтона в рыцари проводил принц Уэльский Чарльз. Фотографию выложил королевский фотограф Доминик Липински в Twitter.

Почетное рыцарское звание Хэмилтону было присвоено 31 декабря 2020 года. Ранее этого права удостаивались три пилота "Формулы-1" - легендарные Стирлинг Мосс, Джеки Стюарт и Джек Брэбэм.

В минувшие выходные Хэмилтон не смог завоевать восьмой титул чемпиона мира. В решающей гонке сезона пилот "Мерседеса" проиграл голландцу Максу Ферстаппену из "Ред Булл".

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