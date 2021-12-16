Сборная России с минимальным счетом обыграла шведов на Кубке Первого канала

Сборная России выиграла и второй матч на московском этапе хоккейного Евротура, Кубке Первого канала. На этот раз хозяева льда обыграли шведов - 1:0.

Как и обещал главный тренер россиян Алексей Жамнов после стартового матча против Канады (4:3), состав наших претерпел ряд изменений. Самое заметное из них - появление Никиты Гусева, пропустившего встречу с канадцами из-за простуды. Правда, тренеры не решились ставить Никиту в первое звено к Шипачеву, хотя этот ход напрашивался, учитывая то, какую грозную связку эти хоккеисты представляли, когда оба играли за СКА.

А вот место в воротах, как и днем ранее, занял Иван Федотов, признанный лучшим игроком сборной России в игре с канадцами. И вчера он снова стал одним из ключевых действующих лиц на льду.

Еще с Канадой россияне позволили сопернику несколько раз убежать в опасные контратаки. Их Алексей Жамнов объяснял нехваткой игровой дисциплины. Но если накануне подобное происходило в конце матча, то шведы получили много вольности уже в первом периоде. К счастью, Федотов был безупречен и надежен.

Справедливости ради, стоит отметить, что и россияне доставили проблем голкиперу сборной Швеции Магнусу Хелльбергу. Во всяком случае, вступать в игру ему пришлось не раз. Но, как и его российский коллега, Магнус был непробиваем.

Увы, во втором периоде наши ошибки при выходе из обороны в атаку приобрели регулярный характер. Раз за разом "тре крунур" выкатывались на Федотова то один на один, то вдвоем против одного. Но в каких-то ситуациях продолжал выручать наш голкипер, а в других шведы сами распоряжались шайбой не лучшим образом.

В третьем периоде характер матча не изменился. Наши продолжали "ловить" контрвыпады соперника, но открыли счет сами. На 48-й минуте Гусев выдержал паузу и сделал тонкий пас на дальнюю штангу: шайба запуталась в коньках у шведского защитника и отскочила на крюк к Вячеславу Войнову, который расстреливал уже пустые ворота - 1:0.

В концовке сборная Швеции предсказуемо сняла своего вратаря и осадила наши ворота. Но Иван Федотов усомниться в себе повода так и не дал, оформив первый "сухарь" за национальную команду.

Завтра сборная России возьмет паузу, а затем проведет еще два матча - против Чехии и Финляндии. Добавим, что победа над Канадой в зачет Кубка Первого канала не пойдет.